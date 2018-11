Malediven: Neue Regierung wendet sich wieder Indien zu

© YONHAP News

Die Malediven bewegen sich in ihrer Außenpolitik taktisch zwischen China und Indien. Nach jedem Machtwechsel wechseln die neuen Regierungen ihren diplomatischen Kurs zu einer der beiden Großmächte. Für China hat das tropische Inselreich für seine Politik des Vordringens in den Westen, an Bedeutung gewonnen.





Vergangenen Samstag wurde auf den Malediven ein neuer Präsident vereidigt. Der 54-jährige Ibrahim Mohamed Solih gewann bei den Präsidentschaftswahlen mit 58 Prozent der Stimmen gegen den Amtsinhaber Abudllah Yameen. Nur wenige Tage nach dem Machtwechsel kündigte die neue Regierung bereits einen neuen diplomatischen Kurs an. Solih will sich auf die traditionelle Partnerschaft mit Indien zurückbesinnen. Sein Vorgänger Yameen hatte sich China angenähert.





Nach Medienberichten strebt das neue Staatsoberhaupt die Aufkündigung des von der Vorgängerregierung mit China geschlossenen Freihandelspakts an. Der frühere Präsident und Vorsitzende der regierenden Demokratischen Partei Mohamed Nasheed sagte in einem Interview mit BBC, das Freihandelsabkommen mit China sei unausgewogen. Die herangezogenen Daten zum Handel seien nicht vergleichbar. Nasheed kritisierte den Vertrag mit den Worten, dass China den Malediven überhaupt nichts abnehme. Nasheed ist Präsident Solihs engster Vertrauter und eine Führungsperson der Regierungskoalition.





Die Entscheidung der Regierung erfolgte aufgrund der Einschätzung, dass der Freihandelspakt mit der Wirtschaftsmacht China ein Fehler war. Während der Amtszeit Yameens sei das Land infolge von Investitionen aufgrund des chinesischen „Ein Gürtel und eine Straße“-Projekts in den finanziellen Ruin getrieben worden. Die Bilanzen belegen in der Tat, dass ein Ungleichgewicht vorliegt. Dieses Jahr exportierte die Volksrepublik bis August Güter im Wert von 342 Millionen Dollar in die Malediven. Die Exporte des Inselstaates nach China betrugen lediglich 270.000 Dollar. In Zusammenhang mit dem „Ein Gürtel und eine Straße“-Projekt sollen sich die Malediven bei China mit 1,5 Milliarden Dollar verschuldet haben.





Indien hatte jahrzehntelang enge Beziehungen zu den Malediven unterhalten. Diese Beziehungen wurden jedoch in jüngster Zeit durch eine stärkere wirtschaftliche und außenpolitische Orientierung der Malediven in Richtung China belastet.





Im politischen Chaos auf den Malediven zu Jahresbeginn hatten die beiden Großmächte auf den Inseln einen Stellvertreterkrieg ausgetragen. China stationierte elf Kriegsschiffe im Indischen Ozean. Oppositionspolitiker auf den Malediven forderten ein Eingreifen des indischen Militärs. Indiens Premierminister Narendra Modi war der einzige ausländische Regierungschef, der bei der Vereidigung von Präsident Ibrahim Solih anwesend war.