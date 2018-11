Zion.T _ Methode für eine gute Begrüßung

Ich habe geübt, wie ich grüßen sollte, bis dahin gab es keine Probleme





Aber warum lache ich denn nur so dumm, wenn ich vor dir stehe. Mach es doch so wie immer. Es war doch so natürlich





Ich habe so getan, als ob ich meine Haare zur Seite streichen würde. Weil die ausgestreckte Hand so peinlich aussah





Inszeniert wie ein Top-Schauspieler, als ob man sich über den anderen gar nicht so freuen würde





Ich habe so getan, als ob wir den gleichen Geschmack hätten. Ehrlich gesagt, habe ich mir den Film schon angesehen





Ich habe vor dem Spiegel gestanden und vor mich hingesagt, dass ich dich lieben würde













반갑다 freuen, jemanden getroffen zu haben

반갑습니다. Es freut mich, Sie kennenzulernen

반가워 Freut mich, dich (wieder) zu sehen