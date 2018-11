Training der Meistersänger

Die Sängerin Seokgae석개 zählte zu den bekanntesten Sängergrößen der Joseon-Zeit. Vor ihrer Entdeckung diente sie als Magd in einem Haushalt der Oberschicht. Doch statt ihre Arbeit zu tun, sang sie die ganze Zeit. Wurde sie damit beauftragt, Wasser aus dem Brunnen zu holen, befestigte sie den Krug am Brunnen und sang bis zum Sonnenuntergang. Sagte man ihr, sie solle Kräuter sammeln, ging sie auf die Felder hinaus und sang dort zu den Vögeln und den anderen Tieren. Für jedes Lied, das sie sang, legte sie einen Stein in ihren Korb. Und war der Korb voll, nahm sie für jedes gesungene Lied wieder einen Stein heraus. Weil sie ihren Pflichten nicht nachkam, wurde sie stark gescholten und geschlagen. Doch nichts konnte sie davon abhalten, sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Singen, hinzugeben. Eines Tages hörte der Hausherr sie singen. Zu ihrem Glück wusste dieser die Künste zu schätzen. Er erkannte ihr Talent und erlaubte es ihr, in Gesang unterrichtet zu werden. Jahre später stieg Seokgae zu eine der angesehensten Sängern des Landes auf und ihre Tochter Oksaeng옥생 folgte in den Fußstapfen ihrer Mutter und wurde selbst eine anerkannte Sängerin.





Berichten zufolge soll Seokgae auf den Feldern Lieder wie das von dem Holzfällerjungen und der Kräutersammlerin gesungen haben. Sie sang also volkstümliche Lieder, Lieder der einfachen Leute. In ihrem Gesangsunterricht hingegen lernte sie wohl eher klassische Stücke, die von der Oberschicht sowie den Gelehrten bevorzugt wurden. Erreichte ein traditioneller Sänger ein bestimmtes Niveau, wurde ihm oder ihr zugestanden, „den Klang erworben“ zu haben. Vergleichen könnte man das mit einem Asketen, der es geschafft hat, Erleuchtung zu erlangen. Auf dieser Stufe kann der Sänger oder die Sängerin Lieder so singen, wie es ihm oder ihr gefällt. Diese Fähigkeit kann nicht durch gewöhnliches Bemühen allein erlangt werden. Und so gibt es zahlreiche Geschichten, die davon handeln, wie Künstler „den Klang erworben“ haben.





Etwa 100 Jahre nach Seokgae soll es beispielsweise einen Sänger namens Song Silsol 송실솔 gegeben haben. Dieser stellte sich jeden Tag unter einen Wasserfall, um seine Stimme zu trainieren. Über ein Jahr trainierte er seine Gesangsstimme inmitten eines donnernden Wasserfalls. Anfangs war nur das Geräusch des Wassers zu hören, doch nach einem Jahr harten Tranings übertönte seine Stimme schließlich das laute Dröhnen des Wasserfalls. Doch damit gab er sich nicht zufrieden. Als nächstes stieg er auf die Spitze des Berges Bugagksan북악산 und sang dort gegen den Wind. Seine Stimme wurde anfangs vom Wind weggeweht, ein Jahr später konnte jedoch nicht einmal ein Sturmwind seine Stimme zerstreuen. Später wurde Silsols Stimme oft mit einem Vogelzwitschern oder Drachenruf verglichen, die mit jedem Musikinstrument harmonisieren konnte.





Nicht nur Sänger streben danach, den Klang zu erwerben. Auch Musiker arbeiten daraufhin, diese Fähigkeit zu erlangen. So versuchte der Hofmusiker Jeong Yak-dae 정약대 gegen Ende der Joseon-Zeit sein Spiel auf der Bambusflöte Daegeum대금 zu vervollkommnen, indem er täglich zur Spitze des Berges Inwangsan stieg. Er übte dabei nur ein einziges Stück: das „Dodeuri도드리”. Jedes Mal, wenn er das Stück „Dodeuri“ zu Ende gespielt hatte, zog er seinen Schuh aus und und legte ein Sandkorn hinein. Erst als seine Schuhe mit Sand angefüllt waren, stieg er wieder den Berg hinab. Bei „Dodeuri“ handelt es sich um ein einfaches Stück, sein Rhythmus und seine Melodie sind eher schlicht gehalten. Die Schwierigkeit liegt darin, dieses Stück mit Tiefe und innerer Ausdruckskraft zu spielen. Auch heute noch üben traditionelle Musiker mit diesem Stück und wie ihre Vorbilder vor ihnen streben auch sie letztendlich nach musikalischer Erleuchtung.





