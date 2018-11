Anzeichen für Vorbereitungen hochrangiger Gespräche zwischen Nordkorea und USA

© YONHAP News

Die verschobenen Gespräche zwischen Nordkorea und den USA auf ranghoher Ebene können möglicherweise noch diesen Monat stattfinden. Diplomaten aus Südkorea, Nordkorea und den USA hatten eine Reihe von Kontakten für einen möglichen zweiten Gipfel zwischen Pjöngjang und Washington Anfang des kommenden Jahres. Professor Chung Dae-jin vom Ajou Institut für Vereinigung der Ajuo Universität sagt zu den jüngsten Entwicklungen:





Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon war letzte Woche zu einem fünftägigen Besuch in den USA. Dass ein für innerkoreanische Angelegenheiten zuständiger Minister die USA besucht, und nicht der Außenminister, ist eher ungewöhnlich. Doch kann der Besuch im Kontext der Einzigartigkeit der Korea-Beziehungen gesehen werden. Südkorea fungierte bereits als Vermittler und Cho könnte Botschaften übermittelt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei seinem jüngsten Besuch die Beziehungen zwischen Südkorea, Nordkorea und den USA koordiniert wurden.





Offenbar ging es bei dem USA-Aufenthalt vom 13. bis 17. November um die langwierigen Gespräche über Nordkoreas atomare Abrüstung. Im Gespräch mit Außenminister Mike Pompeo am 16. November standen hingegen Wege zur Etablierung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel im Mittelpunkt. Unterdessen tagte erstmals eine Nordkorea-Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA.





Zusätzlich zu einer Reihe von Kommunikationskanälen auf Arbeitsebene wurde die Arbeitsgruppe gestartet, um die Koordinierung zur Denuklearisierung Nordkoreas zu erleichtern. Es gab Befürchtungen, dass beide Länder uneins über ihre Herangehensweise seien. Doch selbst Verbündete stimmen nicht immer in allen Fragen überein. Es mag Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, doch wie diese überwunden werden, entscheidet über die Stärke der Allianz. Die Arbeitsgruppe zeugt von dem Willen, eng zu kooperieren und in Eigeninitiative Differenzen zu verringern, sofern es denn welche gibt.





Am vergangenen Dienstag fand in Washington die erste Sitzung statt. Aus Südkorea reiste der Sondergesandte für den Frieden und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, an. Sein US-amerikanischer Ansprechpartner war der Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun. Schon vor dem offiziellen Start hatten sich die beiden beraten.





Die Themen in den Beratungen waren innerkoreanische Projekte wie die Verbindung von grenzüberschreitenden Schienen und Straßen. Die Arbeiten können wegen der Nordkorea-Sanktionen nicht sofort beginnen. Doch vorbereitende Schritte wie Bauentwürfe und Vorortbegehungen können schon jetzt auf die eine oder andere Weise gemacht werden. Südkorea kann aber nicht einseitig handeln und muss die Meinungen der Weltgemeinschaft berücksichtigen. Bei den Arbeitsgesprächen ging es offenbar darum, ob beide Koreas schon mit den Vorbereitungen beginnen könnten ohne gegen Sanktionen zu verstoßen oder ob die USA für das Eisenbahnprojekt eine Ausnahme von den Sanktionen gewähren können.





Lee Do-hoon sagte Reportern im Anschluss an das Treffen, dass die USA starke Unterstützung für gemeinsame Untersuchungen zu dem Eisenbahnprojekt zum Ausdruck gebracht hätten. Beide Seiten eint das gemeinsame Ziel der atomaren Abrüstung Nordkoreas. Die USA setzen unterdessen auch auf Kontakte mit Nordkorea hinter den Kulissen. Andrew Kim, Leiter der Abteilung Korea Mission Center, war jüngst zu einem Geheimbesuch in Südkorea.





Andrew Kims jüngster Südkorea-Besuch deutet darauf hin, dass die USA eigene Anstrengungen für Gespräche mit Nordkorea unternehmen. Der Sondergesandte Stephen Biegun hat nach seinem Amtsantritt im August sein nordkoreanisches Gegenüber Choe Son-hui noch nicht getroffen. Auch sind noch hochrangige Gespräche in der Schwebe. Berichte über Kims Besuch und Kontakte mit nordkoreanischen Beamten zeigen, dass die USA sich schnellen Schrittes um die Gespräche bemühen. Außerdem wird spekuliert, dass auch Nordkorea die Beziehungen verbessern und einen Durchbruch erzielen will, indem notwendige Schritte, darunter hochrangige Gespräche, gemacht werden.





Andrew Kim gilt als Vertrauter des Außenministers Pompeo. Er spielte eine wichtige Rolle für das Zustandekommen des Spitzentreffens im Juni. Offenbar kann ein Treffen zwischen dem Außenminister der USA und dem Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Kim Yong-chol in naher Zukunft zustande kommen.





Das hochrangige Treffen könnte Ende November stattfinden. Vor einem Monat, um den 22. Oktober herum, sagte Pompeo Reportern, dass er sich auf das Treffen in zehn Tagen freue. Doch kam das ursprünglich für Anfang November geplante Treffen offenbar wegen Differenzen über die Agenda nicht zustande. Sobald darüber Einigkeit herrscht, kann das Treffen schon eine Woche später stattfinden. Doch scheint die Abstimmung der Tagesordnung nicht einfach zu sein. Dennoch könnten Nordkorea und die USA auf ein offizielles Treffen von Angesicht zu Angesicht drängen, um ihren Beziehungen einen zusätzlichen Anstoß zu geben und diese zu verbessern. Daher wird auf hochrangige Gespräche noch in diesem Monat gehofft.





Nordkorea und die USA arbeiten hinter den Kulissen eifrig daran, Gespräche über die Denuklearisierung zustande zu bringen. Ob die derzeitigen Kontakte in offizielle Gespräche münden werden, bleibt abzuwarten.