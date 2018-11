Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Im Internet war das Suchwort ´Paradox der reichen Ernte´ zu finden. Es geht darum, dass bei in der Region Gangwon angebautem Chinakohl in diesem Herbst aufgrund der Überproduktion die Preise sinken. Im vergangenen Sommer war die Chinakohl-Ernte wegen der bisher beispiellosen Hitzewelle sehr mager, so dass die Preise durch die Decke gingen. Als die diesjährige Kimjang-Zeit begonnen hat, sind aber die Chinakohl-Preise so stark gefallen, dass die Chinakohl-Bauern vor lauter Sorge kaum schlafen können. Dies ist auf die reiche Ernte zurückzuführen. Weil die Bauern für Chinakohl bester Qualität doch einen etwas besseren Preis verlangen können, bleiben derzeit auf dem Feld auch nach der Ernte viele Köpfe Chinakohl übrig, die eigentlich verkauft werden könnten. Nach Informationen der Gangwon-Zentrale der landwirtschaftlichen Genossenschaft kostete im Sommer dieses Jahres ein Netz Chinakohl bester Qualität aus drei Köpfen im Großhandel bis zu 23.000 Won, rund 20 Dollar. Gegenwärtig ist dieser Preis bis auf rund 5 Dollar gefallen. Dass der Chinakohl-Preis so stark gefallen ist, ist deswegen, weil es in diesem Jahr in der Zeit des Chinakohl-Wachstums keinen starken Taifun gab. Zudem war das Wetter nach dem Sommer so gut, dass nun der Markt mit Gemüse bester Qualität überflutet wird. Viele Netzbürger finden die Lage bedauerlich, dass die Mühe der Chinakohl-Bauern nicht ausreichend belohnt werden kann. Bei Agrarprodukten sei es zu schwierig, die Nachfrage und das Angebot richtig einzuschätzen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Zahl der taiwanesischen Touristen in Südkorea in diesem Jahr erstmals die Marke von 1 Million überschritt. Die betreffende Marke wurde gestern überschritten. Man rechnet damit, dass die Zahl bis Jahresende 1,1 Millionen erreichen wird. Die Zahl der taiwanesischen Touristen, die Südkorea besuchten, lag vor 10 Jahren bei lediglich 320.000 im Jahr. Seitdem wuchs sie ständig und überschritt 2012 die Marke von 500.000. Außer dem Jahr 2015, in dem die MERS-Epidemie sich ausbreitete, zeigte sie einen schnellen Anstieg. 2016 besuchten 830.000 und 2017 925.000 Taiwanesen Südkorea und das Land gehörte damit hinsichtlich der Zahl der ausländischen Südkorea-Besucher neben China und Japan erstmals zu den Top 3. Einen entscheidenden Beitrag zum Anstieg der Zahl der taiwanesischen Touristen in Südkorea hat die Koreawelle Hallyu geleistet. In Taiwan war lange Zeit die japanische Kultur prägend. Aber seit der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts nach dem Jahrtausendwechsel gewannen südkoreanische Fernsehserien und K-Pop an Popularität. Zurzeit wird das Interesse an Hallyu neben den Inhalten der Popkultur auch auf die koreanische Küche, koreanische Mode und koreanische Sprache erweitert, so dass nun viele Taiwanesen auch an eine Südkorea-Reise denken. Auf die Steigerung der Zahl der taiwanesischen Touristen in Südkorea übte auch die Tatsache, dass die Zahl der Flug- und Kreuzfahrtangebote zwischen Südkorea und Taiwan zunahm, einen Einfluss aus. Einige Netzbürger machten darauf aufmerksam, dass es wichtig sei, das Land auch für mehrmalige Besuche attraktiv zu machen.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass der südkoreanische Markt für Begleittiere ein explosives Wachstum erlebt. Es heißt, dass jeder vierte Einwohner Südkoreas Begleittiere hält und die Zahl der Begleittiere haltenden Einwohner die Marke von 10 Millionen überschritten hat. Dementsprechend ist der betreffende Markt stark gewachsen. Auf diesem Markt steigt der Umsatz im Mai am stärksten. Denn der Mai gilt als Monat der Familie, und viele Haustierhalter halten ihr Haustier für ein Familienmitglied, so dass sie es auch im Monat der Familie reich beschenken. Im Zuge der Steigerung der Zahl der Begleittierhalter in Südkorea ist der Inlandsmarkt seit 2014 durchschnittlich um 14% im Jahr gewachsen, und der Marktumfang hat in diesem Jahr die Marke von 3 Billionen Won, umgerechnet rund 2,7 Millarden Dollar, überschritten. In fast allen großen Supermärkten gibt es nun eine Abteilung für Begleittierartikel, und es gibt auch immer mehr Einrichtungen und Dienstleistungsbetriebe für Begleittiere. Viele Netzbürger machten im Internet darauf aufmerksam, dass es aber auch immer mehr von ihren Herrchen ausgesetzte Begleittiere gibt. Haustierhalter sollten mehr Verantwortung für ihre Vierbeiner übernehmen. Zudem sollten die Haustierversicherungen schnell allgemeiner und populär werden, weil die Kranken- und Pflegekosten für Haustiere zu hoch sind.