Südkoreas Haushalte bei Medizinkosten stärker als OECD-Durchschnitt belastet

ⓒKBS News

Die statistischen Daten über die medizinischen Ausgaben von 2016 zeigen, dass die südkoreanischen Haushalte in diesem Bereich immer noch stark belastet sind. Ihr Anteil an den Medizinkosten des Landes liegt über dem OECD-Durchschnitt, während der Anteil der öffentlichen Finanzmittel nicht den Durchschnitt erreicht. Da 2016 das sogenannte Moon Jae-in-Care noch nicht in Kraft war, werden künftig deutliche Verbesserungen in dieser Hinsicht erwartet.





Im Mittelpunkt von Moon Jae-in-Care, der Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes, steht die drastische Steigerung der Zahl der durch die nationale Krankenversicherung gedeckten medizinischen Behandlungen und Dienstleistungen. Das wird zu einem deutlichen Rückgang der direkten medizinischen Ausgaben der Haushalte führen.





Dazu zählen unter anderem die Kosten für die Ultraschalluntersuchung und Magnetresonanztomographie (MRT) sowie die Gebühr für ein Zwei-Bett-Patientenzimmer. Diese wurden bisher nicht durch die Krankenversicherung gedeckt und galten als hauptursächlich für die große Belastung der Haushalte bei den Medizinkosten. Die MRT-Untersuchung wurde auch nicht durch die Versicherung gedeckt, sollte diese für die Behandlung erforderlich gewesen sein. Zudem mussten viele Patienten in einem Mehrbettzimmer untergebracht werden, auch wenn dies angesichts der Krankheitsmerkmale nicht wünschenswert war. Denn nur die Zimmer mit mindestens vier Betten wurden von der Krankenversicherung gezahlt.





Die Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes begann dieses Jahr und wird schrittweise erfolgen. Daher richtet sich die Aufmerskamkeit darauf, ob der Anteil der Ausgaben der Haushalte an den Medizinkosten künftig unter den OECD-Durchschnitt fallen wird. Mit Stand von 2016 verzeichnete Südkorea den viertgrößten Anteil unter den OECD-Mitgliedern. Der Rückgang der direkten Ausgaben der Haushalte bedeutet eine Zunahme des Anteils der öffentlichen Finanzmittel. Südkorea verzeichnete den drittgeringsten Anteil der öffentlichen Gelder.





Bei Moon Jae-in-Care besteht der Haken darin, dass enorme Finanzmittel benötigt werden. Die Fondsmittel der nationalen Krankenversicherung werden immer schneller erschöpft sein, die Anhebung des Versicherungsbeitrags wird unvermeidlich sein. Deshalb sorgt die Finanzierung der Krankenkasse für heftige Auseinandersetzungen. Im Parlament streiten die Regierungspartei und das Oppositionslager über die Angelegenheit.