UN-Sicherheitsrat gewährt voraussichtlich bald Sanktionsausnahme für Koreas Eisenbahnuntersuchung

ⓒYONHAP News

Süd- und Nordkorea werden voraussichtlich unmittelbar eine gemeinsame Vor-Ort-Untersuchung der Eisenbahn in Nordkorea durchführen, sollte der UN-Sicherheitsrat hierfür eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen gewähren.





Die gemeinsame Untersuchung zählt zu den Vorbereitungen für eine innerkoreanische Eisenbahnverbindung. Beide Koreas hatten beim Spitzentreffen am 27. April vereinbart, Eisenbahnen und Straßen im Westen und Osten beider Länder miteinander zu verbinden und zu modernisieren.





Entsprechend wurden Maßnahmen getroffen, um die Vereinbarung umzusetzen. Eine gemeinsame Untersuchung der betreffenden Bahnabschnitte in Nordkorea konnte jedoch nicht zustandekommen. Das UN-Kommando genehmigte im August nicht den Plan, dass ein südkoreanischer Zug für die Untersuchung die militärische Demarkationlinie passiert und in den Norden fährt. Das UN-Kommando wird de facto von den USA dominiert. Die USA wünschten nicht, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen zu schnell vorangetrieben wird. Zudem könnte die Untersuchung einen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen darstellen, da hierfür notwendige Güter wie Öl nach Nordkorea geliefert werden müssen.





Die Staatsschefs Süd- und Nordkoreas einigten sich bei ihrem Treffen im September in Pjöngjang über nähere Details in Bezug auf die Angelegenheit. In der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang wurde vereinbart, die Zeremonie für den Baubeginn für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung noch binnen Jahresfrist abzuhalten. Beim hochrangigen Treffen am 15. Oktober vereinbarten beide Seiten konkrete Termine hierfür. Eine gemeinsame Untersuchung auf der Bahnlinie Gyeongui im Westen solle Ende Oktober beginnen, eine Untersuchung auf der Linie Donghae im Osten Anfang November. Die Untersuchungen konnten jedoch wegen der UN-Sanktionen bisher nicht starten.





Auf der Eisenbahnlinie Gyeonggui wurde bereits 2004 eine Verbindung zwischen beiden Koreas hergestellt. Von 2007 bis 2008 fuhren Güterzüge zwischen Munsan im Süden und Kaesong im Norden. Der nordkoreanische Bahnabschnitt ist jedoch nicht modernisiert, deshalb ist eine reibungslose Fahrt schwierig. Auf der Autobahn zwischen Munsan und Kaesong muss eine 11,8 Kilometer lange Strecke gebaut werden.





Auf der Bahnlinie Donghae muss eine 104,6 Kilometer lange Strecke zwischen Gangneung und Jejin in Südkorea gebaut werden. Zudem muss der nordkoreanische Abschnitt modernisiert werden.