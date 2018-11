Erstmals Südkoreaner zum Interpol-Präsidenten gewählt

ⓒYONHAP News

Erstmals wird ein Südkoreaner Präsident von Interpol.





Der 57-jährige Kim Jong-yang wurde bei der Jahrestagung der Internationalen Polizeiorganisation am Mittwoch in Dubai für zwei Jahre gewählt.





Die Amtszeit des Interpol-Präsidenten beträgt vier Jahre. Kim leitet die Organisation für die restliche Amtszeit seines chinesischen Vorgängers Meng Hongwei bis November 2020. Der Koreaner hatte bereits übergangsweise an der Spitze von Interpol gestanden, nachdem Meng auf einer Reise nach China verschwunden war. Die Regierung in Peking verdächtigte Meng der Korruption und leitete Ermittlungen gegen ihn ein.





Interpol koordiniert die internationale Zusammenarbeit der Polizei und dient dem Austausch von Informationen, beispielsweise zu gesuchten Personen. Sie wurde 1923 als Internationale kriminalpolizeiliche Kommission in Wien gegründet und hat ihren Sitz in Lyon. Derzeit hat die Organisation 194 Mitgliedstaaten.





Kim Jong-yang diente seit 1992 in verschiedenen Abteilungen der koreanischen Polizeibehörde. Unter anderem war er Direktor der Sicherheitsabteilung im Seouler Polizeipräsidium. Zuletzt diente Kim als Polizeichef der Provinz Gyeonggi. Auch fand er in seiner Karriere Verwendung im Generalkonsulat in Los Angeles und leitete das Büro für auswärtige Angelegenheiten im nationalen Polizeipräsidium. Zwischen 2012 und 2015 war Kim im Durchführungsausschuss von Interpol und seit 2015 deren Vizepräsident. Er gilt als international gut vernetzt.





Kim wurde bei der Wahl von den USA und einigen osteuropäischen Ländern stark unterstützt, die befürchteten, bei einem Sieg des russischen Mitkandidaten Alexander Prokoptschuk könnte Russland die Organisation für seine Zwecke einspannen.