Südkorea und USA gründen Arbeitsgruppe zu Nordkorea

Südkorea und die USA haben eine Arbeitsgruppe zu Nordkorea gegründet.





Das Gremium wurde für eine reibungslose Zusammenarbeit bei den Verhandlungen über die atomare Abrüstung Nordkoreas eingerichtet.





Am Dienstag tagte die Gruppe in Washington erstmals. Die Sitzung wurde geleitet vom Sondergesandten für Frieden auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Lee Do-hoon, und dem Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun.





Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, wurde dabei die Wichtigkeit des US-südkoreanischen Bündnisses als eine zentrale Achse für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region, erneut bestätigt.





Es seien aktuelle Themen, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung eines permanenten Friedens betreffend, tiefgehend erörtert worden. Auch über die Umsetzung der UN-Resolution sowie innerkoreanische Kooperationsprojekte habe man diskutiert.





Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, beide Seiten hätten ihre enge Zusammenarbeit in den Bemühungen um das Erreichen des Ziels der endgültigen und überprüfbaren Denuklearisierung Nordkoreas verstärkt.





An der Arbeitsgruppe sind Personen beteiligt, die in den jeweiligen Behörden und Einrichtungen praktische Arbeit in Zusammenhang mit der Nordkorea-Frage leisten. Mitwirkende sind Zuständige aus dem Finanzministerium, der Behörde für Austausch und Zusammenarbeit und dem Bereich für Diplomatie und Sicherheit.





Die erste Aufgabe des Gremiums wird darin bestehen, subtile Differenzen zwischen Südkorea und den USA auszuräumen. Südkorea legt den Schwerpunkt darauf, über eine Erweiterung des Austausches mit Nordkorea den Friedensprozess zu beschleunigen. Das primäre Ziel der USA ist die komplette atomare Abrüstung Nordkoreas.