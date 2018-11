Eisschnellläuferin Kim Bo-reum gewinnt Weltcup-Goldmedaille

© YONHAP News

Eisschnellläuferin Kim Bo-reum hat die erste Weltcup-Goldmedaille für Südkorea in der aktuellen Saison gewonnen. Beim Wettbewerb in der japanischen Stadt Tomakomai, Hukkaido siegte die Koreanerin im Massenstart mit einer Zeit von 8:52,180 Minuten. Francesca Lollobrigida belegte den zweiten Platz, gefolgt von Ivanie Blondine aus Kanada.





Kim war nach den ersten sechs Runden Zwölfte von 24 Läuferinnen. Danach hatte sie das Tempo verschärft und die 15. Runde als Vierte geschafft. In der letzten Runde konnte sie sich dann an die Spitze setzen.





Zusammen mit dem dritten Platz beim ersten Weltcup letzte Woche im japanischen Obihiro bedeutet das für die Sprinterin die Führung im Weltcup-Ranking.





Der Massenstart wurde bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang erstmals als offizielle Eisschnelllauf-Disziplin in das Programm aufgenommen. Kim gewann in dieser Disziplin in Pyeongchang die Olympische Silbermedaille, konnte aber nicht lachen, weil sie zuvor mit ihrem Verhalten bei den Landsleuten für große Empörung gesorgt hatte.





Grund für den Ärger der Nation war ihre unsportliche Geste in der Mannschaftsverfolgung. Im Viertelfinale war die dritte Starterin Noh Seon-yeong früh ins Straucheln gekommen und hatte den Anschluss verloren. Kim Bo-reum und eine andere Teamkollegin, Park Ji-woo, waren aber ungerührt weiter gelaufen. Und das, obwohl bei der Verfolgung die Zeit der Drittschnellsten den Ausschlag gibt. Nach dem Lauf schob Kim Bo-reum obendrein der Presse gegenüber die Schuld für die Niederlage Noh Seon-yeong in die Schuhe, weil diese zu langsam gewesen sei.





Auf der Homepage des Präsidialamtes forderten zahlreiche Bürger in einer Petition, dass Ki Bo-reum aus der Nationalmannschaft fliegen soll. Einige Tage später gewann Kim im Massenstart die Silbermedaille und machte als Entschuldigung für ihr unschönes Verhalten auf der Eisbahn eine tiefe Verbeugung vor dem Publikum. Wegen psychischer Störungen infolge der Beschimpfungen im Internet musste sie eine Therapie machen. Kim hatte sich deswegen für einige Zeit nach den Winterspielen in ihre Heimat zurückgezogen.