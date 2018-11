Südkoreanische Taekwondo-Ahtleten scheiden bei Team-WM wegen Verletzungen vorzeitig aus

© World Taekwondo

Die südkoreanische Taekwondo-Mannschaft hat bei der Team-WM mit Verletzungen zu kämpfen. Die aussichtsreichsten Athleten musten wegen Verletzungen schon in der Vorrunde die Segel streichen.





Die Wettkämpfe in Fudscheira in den Vereinigten Arabischen Emiraten gingen für die koreanischen Männer und Frauen sowie für die gemischten Teams ohne Medaillen zu Ende. Das Frauenteam war aus dem Rennen, nachdem es am ersten Turniertag am Freitag gegen die Mannschaft von der Elfenbeinküste verloren hatte. Bei Kim Jandi war der Fingerknöchel angebrochen und Kang Bo-ra wurde am Kiefer verletzt.





Auch das Männerteam gab nach der Niederlage gegen Russland in der Vorrunde vorzeitig auf. Im Kampf gegen Russland hatte sich Chang Jun ebenfalls den Fingerknöchel angebrochen. Wegen den Verletzungen konnten auch die Athleten für die gemischten Teamwettbewerbe die Wettkämpfe nicht fortsetzen.





Die Mannschaften für die Team-WM bestehen aus vier Athleten und einem Ersatzkämpfer. Die erste Runde wird nach Gewichtsklasse ausgetragen. In der zweiten Runde treten die drei zuvor ernannten Athleten an. In der dritten und vierten Runde können die Athleten bis zu zwölf mal ausgewechselt werden.