Drunken Tiger gibt letztes Album heraus

© FeelGhood Music

Die koreanische Hiphop-Gruppe Drunken Tiger macht Schluss. Gegründet wurde die Gruppe 1999 und feiert in diesem Jahr ihr 20. Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass gab sie ein Jubiläumsalbum heraus, dies war ihr zehntes reguläres Album und zugleich ihr letztes Werk.

Tiger JK von dieser Gruppe hat daher zu seinem neuen und zugleich letzten Werk als Drunken Tiger-Mitglied kommentiert, dass er sich sehr bemüht habe und vom Anfang bis zum Ende fleißig an dem Album gearbeitet habe.

Die Gruppe bestand eigentlich aus zwei Mitgliedern und galt als die repräsentative Hiphop-Gruppe in Korea. Sie haben stets versucht, den Hiphop in Korea bekannter zu machen, was sie auch erfolgreich getan haben. Nachdem 2005 das Mitglied DJ Shine aus der Gruppe ausgetreten war, hat Tiger JK die Gruppe alleine repräsentiert. Nun wird der Name Drunken Tiger nicht mehr benutzt, aber Tiger JK will weiter Hiphop-Musik machen.

Im neuen Album haben viele Hiphop-Künstler mitgewirkt. RM von BTS, Vernon von Seventeen, Dokki, Defconn und weitere. Alle wollten zum Erfolg des Abschlusswerks beitragen.

Als das Lied „Timeless“, das Tiger JK mit RM gemeinsam produziert hatte, auf den Markt kam, war es auf Anhieb beliebt. Es kam auf Platz eins der iTunes Charts von 18 verschiedenen Ländern und auf Platz eins von iTunes-Hiphop-Charts der USA.