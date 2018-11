Koreanische Indiegruppe Triss gewinnt bei Indie Week Canada

© UNIQUETUNES Records

Die koreanische Indiegruppe Triss hat am 11. November beim Indiefestival Indie Week Canada einen Preis erhalten. Diese Gruppe konnte durch die Unterstützung der Koreanischen Organisation für die Förderung von Inhalten am Festival teilnehmen. Sie haben dann auf der Bühne gestanden, ihr Bestes gegeben und mit anderen Teilnehmern konkurriert. Und glücklicherweise kam der Auftritt bei den Besuchern gut an, so dass sie den Preis „Best of the Fest“ erhalten konnten. Das Festival findet in diesem Jahr das 17. Mal statt und es nahmen 250 Teams aus 18 Ländern teil.

Damit hat die Gruppe die Gelegenheit erhalten, auch am Musikfestival „Brasil COMA Festival 2019“ teilnehmen und auf der Bühne stehen zu können.

Die Band Triss besteht aus vier Mitgliedern und debütierte 2016 mit dem Song „Ice Cream“. Sie haben in diesem Jahr ein Minialbum herausgegeben und sind damit erfolgreich.