Ssireum als kulturelles Erbe beider Koreas auf UNESCO-Liste gesetzt

Süd- und Nordkorea haben mit Ssireum erstmals eine gemeinsame Eintragung in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit erreicht. Da die Süd- und Nordkoreaner ein Volk sind und ein gemeinsames Kulturerbe haben, wird erwartet, dass es künftig weitere ähnliche Fälle geben werde.





Ssireum ist eine Form des Ringens, bei dem zwei Meschen Satpa, eine Art Gurt, oder eine Band beziehungsweise die Taille des Gegners greifen und kämpfen. Wer den Kontrahenten zuerst zu Fall bringt, ist der Sieger. Ssireum ist ein Volksspiel und zugleich ein Sport. Bei Dorffesten und Sportfesten von Schulen zählt Ssireum zu beliebten Veranstaltungen. In Südkorea genießt Ssireum als Profisport große Popularität.





Ssireum geht auf die Ära der drei Königreiche zurück. Im Wandgemälde der Grabstätte Gakjeochong aus Gorguyeo, die vermutlich aus dem 4. Jahrhundert stammt, ist Ssireum abgebildet. Das Bild zeigt zwei ringende Menschen und einen Schiedsrichter. Daher wird angenommen, dass Ssireum bereits zu jener Zeit als Wettkampf ausgetragen wurde. In der Joseon-Zeit war Ssireum anscheinend sehr verbreitet und populär. In den Annalen der Joseon-Dynastie wird der Ringsport häufig erwähnt, Ssireum ist auch in damaligen Genrebildern dargestellt. Eines der repräsentativsten Bilder ist das Gemälde „Ssireum“ von Kim Hong-do, einem berühmten Maler aus dem 18. Jahrhundert. Darauf ist zu sehen, dass Zuschauer in einem Kreis sitzen und einem Ringkampf zwischen zwei Menschen zusehen. Auch ist ein Straßenhändler abgebildet, der Snacks verkauft. Das lässt vermuten, dass Ssireum damals ein großes Spektakel war.





Es ist eher beispiellos, dass Ssireum als gemeinsames Kulturerbe Süd- und Nordkoreas in die UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Beide Länder hatten jeweils die Aufnahme von Ssireum beantragt. Sie hätten ihren jeweiligen Antrag zurücknehmen müssen, um eine gemeinsame Bewerbung einzureichen. Das UNESCO-Komitee für immaterielles Kulturerbe befand jedoch, dass das von Südkorea beantragte Ssireum und das von Nordkorea beantragte Ssireum dasselbe Volksspiel sind, das auf der koreanischen Halbinsel überliefert wurde. Demnach beschloss das Komitee eine gemeinsame Eintragung.