Präsident Moon bricht zu Besuchen in drei Ländern für G20-Gipfel und Spitzengespräche auf

Die Besuche in drei Ländern anlässlich der Teilnahme am G20-Gipfel stellen die letzte Auslandsreise von Präsident Moon Jae-in in diesem Jahr dar.





Moon besucht zuerst die Tschechische Republik, einen mitteleuropäischen Binnenstaat mit rund zehn Millionen Einwohnern. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 244,5 Milliarden Dollar rangiert das Land dieses Jahr auf Platz 45 in der Weltrangliste. Sein Handelsvolumen beträgt 340 Milliarden Dollar. Tschechien zeigt als Technologiemacht Stärken in den Bereichen Autos und Autoteile.





Südkorea exportierte 2017 Waren im Wert von 2,21 Milliarden Dollar nach Tschechien. Südkoreas Einfuhren aus dem Land beliefen sich auf 710 Millionen Dollar. Im Handel zwischen beiden Ländern gehören Autoteile zu den wichtigen Produkten sowohl im Export als auch im Import. Grund ist, dass Tschechien die Produktionsbasis des Autobauers Hyundai Motor in Europa ist. Präsident Moon wird in Tschechien auch für die koreanische AKW-Technologie werben. Tschechien plant, ein weiteres Atomkraftwerk zu bauen. Daher will Moon die Stärken der koreanischen Technologie erläutern.





In Argentinien, seiner zweiten Station, wird Moon am Gipfeltreffen der G20-Staaten teilnehmen und an dessen Rande auch bilaterale Gespräche mit Kollegen führen. Er wird sich dafür einsetzen, die Vision für einen inklusiven Staat zu erläutern und eine breitere Unterstützung für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel zu bewirken. Das Thema des diesjährigen G20-Treffens lautet „Konsens für eine faire und nachhaltige Entwicklung schaffen“. Demnach wird erwartet, dass Moons Vision für einen innovativen und inklusiven Staat Aufmerksamkeit erregen wird. Moon wird die Notwendigkeit der Kooperation unterstreichen, um die Ungleichheit infolge der Bipolarisierung und der vergrößerten digitalen Kluft zu beheben.





Moon wird die Regierungs- und Staatschefs auch um Interesse und Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bitten. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob das sechste Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump zustande kommen wird. Dies könnte den festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA neuen Schwung geben.





Moon wird zum Abschluss seiner Reise einen Staatsbesuch in Neuseeland abstatten. Zwischen Südkorea und Neuseeland trat 2015 ein bilateraler Freihandelspakt in Kraft.