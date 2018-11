Die Sängerin Ailee wird im Dezember ein Solokonzert geben.





Das Konzert mit dem Titel „I Am: Ailee“ wird am 8. und 9. Dezember im Olympic Stadium stattfinden. Es ist das erste Solokonzert des Stars in diesem Jahr.





Ailee hat zudem verkündet, dass sie auf dem Konzert mehr als 20 Lieder zum Besten geben wird. Und sie deutete an, dass Anfang des nächsten Jahres ein neues Album herauskommen könnte.