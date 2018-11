Südkorea bei F&E-Ausgaben weltweit auf Platz fünf

ⓒ YONHAP News

Südkorea ist laut einer Untersuchung weltweit Spitzenreiter beim Anteil der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Bei den gesamten F&E-Ausgaben rangiert das Land auf Platz fünf hinter den USA, China, Japan und Deutschland.





Die Welt befindet sich derzeit angesichts der vierten industriellen Revolution in einem harten Technologiewettlauf. Forschung und Entwicklung stellen die stärkste Waffe dar, um im Wettbewerb überleben und darüber hinaus als Sieger hervorgehen zu können. Südkorea hatte sich in den Trümmern nach dem Krieg für die wirtschaftliche Entwicklung eingesetzt. Das Land, das einst zu den ärmsten Ländern der Welt gezählt hatte, konnte in die Liga der Industriestaaten aufsteigen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Südkoreaner ständig fortgeschrittene Technologien lernten, fleißig arbeiteten und aktiv ausländische Märkte erschlossen. Inmitten des Wettbewerbs mit den Schwellenländern und Industriestaaten stieß das frühere Wachstumsmodell Südkoreas jedoch an Grenzen. Deshalb gewinnt die Forschung und Entwicklung weiter an Bedeutung.





Laut dem Ministerium für Wissenschaft und IKT machten private Unternehmen rund 80 Prozent der gesamten F&E-Investitionen Südkoreas aus. Der Anteil der Regierung und der öffentlichen Institutionen betrug lediglich zwölf Prozent, während die Hochschulen acht Prozent Anteil verzeichneten. Die Forschungskosten pro Forscher lagen unter dem Niveau in den führenden Staaten in Forschung und Entwicklung wie den USA, Deutschland und Japan. Das große Volumen der F&E-Investitionen von Unternehmen bedeutet, dass die Forschung zu Entwicklungszwecken für eine spätere Kommerzialisierung rege ist. Von den gesamten F&E-Ausgaben wurden knapp 64 Prozent für die Forschung zu Entwicklungszwecken eingesetzt. Der Anteil der Grundlagenforschung erreichte nicht einmal 15 Prozent. Bei der Forschung zu Entwicklungszwecken sind jedoch Grenzen unvermeibar, sollte dies nicht von der Grundlagenforschung gestützt werden.





Daher wird in Wissenschaftskreisen die Verstärkung der Grundlagenforschung nachdrücklich verlangt. Die Staatsausgaben für Forschung und Entwicklung nehmen jedes Jahr zu, der Anteil der Ausgaben für die Grundlagenforschung geht jedoch zurück. Es sei erforderlich, trotz der Gefahr des Scheiterns waghalsig in die Grundlagenforschung zu investieren, heißt es.