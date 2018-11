Indien und Pakistan wollen grenzüberschreitenden Pilgerweg einrichten

© Wikipedia

Indien und Pakistan haben sich darauf geeinigt, einen grenzüberschreitenden Pilgerweg einzurichten. Damit wächst die Hoffnung auf eine Versöhnungsstimmung zwischen den beiden Erzfeinden.

Lokalen Presseberichten nach wollen beide Staaten einen Pilgerweg erschließen, der von Punjab in Indien bis zum Gurdwara Darbar Sahib in Kartarpur, dem Teil Punjabs in Pakistan führt. Der Gurdwara in Kartarpur ist eine heilige Stätte des Sikhismus. Nach der Aufteilung des vormaligen Britisch-Indien in die Staaten Indien und Pakistan im Jahr 1947 wurde den Anhängern des Sikhismus in Indien der Zugang zu dem heiligen Ort versperrt.

Indien und Pakistan wollen aufgrund der erzielten Einigung jeweils den Pilgerweg auf ihrer Seite bauen und an der Grenze zusammenführen. Damit wird den indischen Sikhs nach Jahrzehnten die Möglichkeit eröffnet, zum Gurdwara Darbar Sahib in Kartarpur zu pilgern.

Die Aussicht auf einen grenzüberschreitenden Pilgerweg nährt die Erwartung einer Annäherung zwischen den beiden in einem schwelenden Konflikt stehenden Ländern. Der pakistanische Bundesminister für Information und Rundfunk, Faward Chaudhry, bezeichnete die Entscheidung der beiden Staaten als einen „Sieg für den Frieden“. Die Beziehung zwischen Indien und Pakistan hatte sich mit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Pakistan im August kurz verbessert und war danach wieder vereist.

Beide Staaten bemühen sich seit 2016, den unterbrochenen Friedensdialog wieder aufzunehmen. Zu diesem Zweck war für Ende September ein bilaterales Gespräch der Außenminister geplant. Infolge des Anschlags durch muslimische Extremisten in Jammu und Kashmir, wurden die Gespräche aber wieder unterbrochen. Indien wirft Pakistan vor, gewaltbereite Separatisten zu unterstützen, die immer wieder aus dem pakistanischen Teil von Kaschmir in den indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir einsickern.

Zwischen Indien und Pakistan herrschen seit Langem Spannungen, bei denen die Bergregion Kaschmir im Mittelpunkt steht. Rund eine Million Soldaten haben beide Staaten an der Grenze stationiert.