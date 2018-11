China plant unbemannten Tiefsee-Stützpunkt im Südchinesischen Meer

© SCMP

China treibt den Bau einer unbemannten U-Boot-Basis in der Tiefsee des Südchinesischen Meeres voran. Der durch künstliche Intelligenz gesteuerte Stützpunkt soll sowohl der Forschung als auch militärischen Zwecken dienen. Das nach dem Gott der Unterwelt benannte Projekt „Hades“ wurde Anfang November von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Gang gebracht.

Geplant ist eine unbemannte Docking-Station für Roboter-U-Boote in 6000 bis 11 tausend Metern Tiefe. Der Manila Graben ist die einzige Stelle im Südchinesischen Meer, die diese Tiefe erreicht. Dort sollen Roboter-U-Boote die Meeresökologie erforschen und Mineralienproben sammeln. Die von den Robotern gesammelten Proben werden in einem Labor an der Tiefsee-Basis analysiert und über das Ergebnis einem Forschungsinstitut auf dem Land Bericht erstattet. Die Untersee-Station wird über Schiffe und Meeresplattformen mit Strom versorgt und eine Funkverbindung hergestellt. Sämtliche Funktionen werden über künstliche Intelligenz und Sensoren automatisch ausgeführt.

Das Projekt stößt jedoch unweigerlich auf politische sowie technische Hindernisse. Im Südchinesischen Meer tragen China, die Philippinen, Vietnam, Brunei und Indonesien einen Territorialkonflikt aus. Der Manila-Graben, der als Standort des Stützpunktes in Erwägung gezogen wird, befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zum Scarborough-Riff, einem Gebiet, auf das die Volksrepublik und die Philippinen gleichermaßen Anspruch erheben.

Eine technische Schwierigkeit besteht darin, den Stützpunkt mit Material und Strukturen auszustatten, die den extremen Verhältnissen der Tiefsee standhalten können. Dazu gehören ein extremer Hochdruck, wechselhafte Topografie und Erdbeben.