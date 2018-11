Shin Jae-hyo und Pansori

Shin Jae-hyo war ein Beamter niedrigen Ranges in Gochang in der Provinz Nord-Jeolla. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater leitete eine Apotheke und ließ den Sohn von mehreren konfuzianischen Gelehrten unterrichten. Seine Familie gab in Hungersnöten Essen an die Bedürftigen und spendete viel Geld für den Wiederaufbau des Gyeongbokgung-Palastes, wofür sein Vater von der Regierung eine Auszeichnung erhielt. Als Angehöriger der Mittelschicht und nicht der Obeschicht, den Yangban, unterlag Shin Jae-hyo jedoch zahlreichen sozialen Einschränkungen, die ihn dazu trieben, Trost in Pansori zu finden. Shin selbst sang keine Pansori-Stücke, aber er schrieb die Geschichten der Pansori-Stücke nieder und förderte berühmte Pansori-Sänger, damit sie ihr Wissen weitergeben konnten. Er verfasste auch neue Pansori-Liedtexte. Eines davon ist das „Lied des Gauklers”. In diesem geht es um die Geschichte von Pansori und die richtige Etikette für die Pansori-Sänger. Die Melodie ging zwar vor langer Zeit verloren, der Liedtext ist aber bis heute erhalten geblieben. Und so singen heute die Pansori-Sänger unterschiedliche Melodien zu dem Liedtext und präsentieren ihre eigenen Versionen des Liedes.





Shin Jae-hyo zufolge sollte ein Pansori-Sänger die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen: angenehme Erscheinung, Erzähltalent , eine kräftige Stimme und die Fähigkeit, Instrumente spielen zu können. Dass an erster Stelle nicht etwa Gesangstalent, sondern gutes Aussehen angeführt wurde, mag zunächst verwundern. Ein gut aussehender Gaukler kam beim Publikum sicher besser an und konnte mehr Geld erwarten. Doch mit angenehmer Erscheinung meinte Shin Jae-hyo wohl eher, dass Pansori-Sänger sich richtig verhalten sollten. Vor ein paar Jahren wurde ein koreanischer Film mit dem Titel „The Sound of a Flower“ veröffentlicht. Der Film handelte von der Beziehung zwischen Shin Jae-hyo und der besten Pansori-Sängerin des Landes, Jin Chae-seon진채선. In der Joseon-Zeit war Pansori den Männern vorbehalten gewesen. Dennoch ermunterte Shin Jae-hyo Jin Chae-seon dazu, Pansori zu studieren und eine professionelle Sängerin zu werden. Er riet ihr sogar dazu, als Mann verkleidet auf einem Fest zu singen, das die Fertigstellung ds Palastes Gyeongbokgung feierte. Als Jin Chae-seon in Hanyang, dem heutigen Seoul, so bekannt wurde, dass sie nicht nach Gochang zurückkehren konnte, schrieb Shin Jae-hyeo ein Lied über sie. Dieses Lied führte später zu vielen Spekulationen, ob zwischen dem Lehrer und seiner Schülerin sich nicht doch mehr abgespielt hatte. Wichtiger als diese Spekulationen werden jedoch Shins Missachtung von Konventionen sowie Jin Chae-seons mutiger Gesangsauftritt auf dem Fest angesehen, die am Ende den Weg für viele nachfolgenden Pansori-Sängerinnen ebneten.





Heutzutage werden fünf traditionelle Pansori-Stücke einstudiert: „Chunhyangga“,” „Simcheongga“, „Jeokbyeokga“, „Sugungga“ und „Heungboga“. Zu Lebzeiten von Shin Jae-hyo wurden Aufzeichnungen zufolge 12 Pansori-Stücke aufgeführt. Von diesen bearbeitete Shin sechs Stücke: die bis heute erhaltenen fünf Pansori-Stücke und das Stück „Byeongangsoe Taryeong“ 변강쇠 타령. Pansori war ursprünglich eine Kunstform des einfachen Volkes. Die Pansori-Lieder wurden gesungen und von dem leseunkundigen Volk von Generation zu Generation weitergegeben. Diese wohl musikalisch unorganisierten und ungeschliffenen Stücke wurden von Shin Jae-hyo neu arrangiert, um ihnen einen besseren Klang zu verleihen. Außerdem führte Shin neue Sichtweisen in die Liedtexte ein. So beschreibt er in einer Passage im Pansori „Sugungga“ einen Machtkampf zwischen den Meeresbewohnern aus der Perspektive eines Beamten niedrigen Ranges. Und in dem Pansori „Jeokbyeokga“ fügte er eine Passage hinzu, in der von der Hilflosigkeit des Volkes und ihre Opfer während des Krieges erzählt wird. Shin spielte damit eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Pansori zu einem wichtigen Genre der traditionellen koreanischen Musik. Denn es war Shin Jae-hyo, der die Tradition von Pansori weiterentwickelte und die sozialen Gegebenheiten jener Zeit in den Pansori-Stücken darstellte.





Musik