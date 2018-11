Oberstes Gericht fordert Entschädigung wegen Zwangsarbeit für Japan

ⓒKBS News

Der Oberste Gerichtshof Südkoreas hat erneut den Entschädigungsanspruch von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit anerkannt.





Das Gericht bestätigte am Donnerstag in zwei Entschädigungsklagen früherer Zwangsarbeiter gegen das japanische Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries die Urteile der Vorinstanz zugunsten der Kläger. Eine Klage hatten vier Opfer des sogenannten Freiwilligen Arbeitskorps von Koreanerinnen und ein Hinterbliebener eines Opfers eingereicht. In einem weiteren Streit verklagten fünf Opfer der Zwangsarbeit die Firma. Diese verlangten, einen Schadensersatz wegen der Zwangsarbeit sowie die Zahlung ausstehender Löhne. In der ersten und zweiten Instanz hatten die Kläger den Streit verloren. Es hieß, dass der Anspruch verjährt sei. Das Oberste Gericht kassierte jedoch 2012 das Urteil und verwies den Fall an die zweite Instanz zurück.





Anschließend befand ein Gericht in der zweiten Instanz, dass der Anspruch nicht erloschen sei. Die Richter urteilten zudem, dass persönliche Ansprüche mit dem Abkommen zwischen Südkorea und Japan von 1965 nicht abgegolten seien. Die Behauptung von Mitsubishi, dass es nicht dieselbe Firma wie das frühere Mitsubishi Heavy Industries sei, wurde nicht akzeptiert. Das Gericht entschied, dass die Firma den Opfern eine Entschädigung zahlen müsse. Dieses Urteil bestätigte das höchste Gericht am Donnerstag.





Der Oberste Gerichtshof hatte zuvor am 30. Oktober in einer Entschädigungsklage gegen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation wegen der Zwangsarbeit geurteilt, dass die Firma den Opfern eine Entschädigung zahlen müsse. Damit erkannte das höchste Gericht erstmals die Verantwortung eines japanischen Unternehmens für die Entschädigung für Zwangsarbeiter an. Damals behauptete die verklagte Firma ebenfalls, dass persönliche Ansprüche mit dem Abkommen von 1965 abgegolten seien und dass der Anspruch verjährt sei.





Japan protestierte heftig gegen das Urteil gegen Nippon Steel & Sumitomo Metal und drohte sogar, den Internationalen Gerichtshof anzurufen. Es wird erwartet, dass anlässlich der heutigen Urteile Japans Widerstand noch erbitterter wird und dass die Spannungen in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zunehmen werden.