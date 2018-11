Präsident Moon reist zur Teilnahme an G20-Gipfel nach Argentinien weiter

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt im Anschluss an seinen Besuch in Tschechien am Gipfel der G20-Staaten in Argentinien teil und setzt sich für die multilaterale Diplomatie ein. Der Fokus der diesmaligen Rundreise des Staatschefs liegt auf einer Verstärkung der internationalen Unterstützung für die Denuklearisierung Nordkoreas und der nationalen Vision für einen inklusiven Staat.





Der G20-Gipfel findet am Freitag und Samstag in Buenos Aires statt. Das Motto lautet „Konsens für faire und nachhaltige Entwicklung schaffen“. Moon wird seine Vision für einen innovativen und inklusiven Staat vorstellen, in dem alle gemeinsam gut leben.





Die größte Aufmerkamkeit richtet sich dabei auf ein geplantes Treffen zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump inmitten des unterbrochenen Dialogs zwischen Nordkorea und den USA. Der zweite USA-Nordkorea-Gipfel wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres stattfinden, dies ist jedoch nicht gewiss. Ein hochrangiges Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und dem Vizevorsitzenden der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, kam bisher nicht zustande. In den Medien wurde berichtet, dass Arbeitsgespräche de facto abgesagt worden seien. Angesichts dieser Situation wird das Augenmerk darauf gerichtet, welchen Vermittlungsvorschlag Moon Trump unterbreiten wird.





Das beste Szenario ist, dass Moon einen Vorschlag unterbreitet, der sowohl Nordkorea als auch die USA überzeugen kann. Doch wird dies nicht einfach sein. Die USA beharren auf ihrer Position, dass erst nach der Deuklearisierung eine Lockerung der Sanktionen möglich sei. In letzter Zeit verschärfte Washington zudem einen sekundären Boykott, der sich gegen China, Russland und auch Japan richtet. Nordkorea behauptet dagegen, dass es bereits einige praktische Maßnahmen zur Denuklearisierung unternommen habe, und fordert eine Sanktionslockerung.





Die USA stimmten jüngst der Gewährung einer Sanktionsausnahme für eine innerkoreanische Eisenbahn-Untersuchung zu. Damit sandte Washington ein versöhnliches Signal an Nordkorea. Deshalb kann sich die Situation verbessern, sollte Moon einen Grund für die Wiederaufnahme des Dialogs stiften. Falls Trump eine fortgeschrittene Äußerung macht, kann erneut versucht werden, Nordkorea zu überreden. Daher könnte der G20-Gipfel einen wichtigen Wendepunkt für die Situation auf der koreanischen Halbinsel darstellen.