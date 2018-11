Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Am vergangenen Samstag gab es einen Brand im Kabeltunnel im Untergeschoss des Gebäudes des Telekommunikationsanbieters KT in Ahyeon-dong in Seoul. Der Brand, der nach etwa 10 Stunden gelöscht werden konnte, führte zu Kommunikationsstörungen in einigen Stadtteilen und in der benachbarten Stadt Goyang. Heutzutage gibt es viele Jugendliche und junge Menschen, die überhaupt kein Bargeld, nicht mal einen einzigen 1.000 Won-Schein, mit sich führen. Denn sie erledigen von frühmorgens bis spätabends alles mit Karten, sei es ein elektronischer Studienausweis, der als elektronischer Schlüssel für den Zutritt zu Räumen der Universität dient, oder eine Kredit- bzw. Debitkarte, mit der alle Zahlungen getätigt werden. Für diese junge Generation ist WLAN wie die Luft, ohne die sie nicht leben können. Die Smartphone-Generation war wegen der Kommunikationsstörungen, die sie zum ersten Mal in ihrem Leben erlebten, zeitweise ziemlich ratlos. Vor den Geldautomaten in Banken und Convenience Stores waren an dem Tag lange Schlangen zu sehen. Die Teens, die nicht daran gewöhnt sind, etwas mit Bargeld zu bezahlen, fanden die Situation sehr befremdlich. Mittel- und Oberschüler waren überrascht, weil in den Geschäften von ihnen plötzlich Bargeld gefordert wurde, wobei sie bisher alles mit ihrer Verkehrskarte bezahlen konnten. Es soll auch viele Jugendliche und junge Menschen gegeben haben, die ganz nervös waren, weil sie plötzlich die sozialen Netzwerke und die Internetsuche, die ein fester Bestandteil ihres Alltags sind, nicht mehr nutzen konnten. Sie verglichen die Lage der Kommunikationsstörungen mit einem Flugmodus an Land. Diese Angehörigen der Smartphone-Generation sagen, dass sie keine Münzen mit sich führen und nicht mal wissen, wie man in der Telefonzelle telefoniert. Viele Netzbürger meinten, dass sie wegen des Vorfalls deutlich spüren konnten, wie abhängig sie vom Smartphone geworden sind. Sie können kaum glauben, dass ein Brand an einem Gebäude die gesamte Umgebung fast lahm legen und so viele Menschen in Panik versetzen konnte.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass es sich bei 8 von 100 Eheschließungen im vergangenen Jahr um eine Mischehe handelte. Bei 65% davon war die Frau ausländischer Herkunft, und über die Hälfte dieser Frauen kommen entweder aus Vietnam oder China. Nach den kürzlich veröffentlichten Daten des Statistikamtes gab es im vergangenen Jahr 21.917 internationale Eheschließungen, und damit ist diese Zahl um 1% gestiegen. Die betreffende Zahl erreichte 2010 35.098 und fiel bis 2016 sechs Jahre in Folge. Der Anteil der multikulturellen Eheschließungen an den gesamten Eheschließungen lag im vergangenen Jahr bei 8,3% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Bei 65% der multikulturellen Eheschließungen kam die Frau aus dem Ausland. Bei 19,6% war der Mann ausländischer Herkunft. Der Anteil der Mischehen, bei denen die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner ausländischer Herkunft bereits die koreanische Staatsangehörigkeit angenommen hatte, betrug 15,4%. Es gab auch eine Statistik über die Ehescheidungen bei Mischehen. Im vergangenen Jahr wurden 10.307 Mischehen geschieden, und diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 3% geschrumpft. Der Anteil der Scheidungen der Mischehen an den gesamten Ehescheidungen lag bei 9,7% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Zahl der Geburten in multikulturellen Familien betrug im vergangenen Jahr 18.440 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 5,1% gechrumpft. An der gesamten Geburtenzahl im vergangenen Jahr macht sie einen Anteil von 5,2% aus. In Bezug auf die Nachricht waren viele Netzbürger der Meinung, dass das Wort multikulturelle Familien selbst verschwinden sollte. Sie seien einfach koreanische Haushalte, und eine Trennung oder Unterscheidung zwischen den koreanischen und multikulturellen Familien sei nicht zwingend.





Eine Teiländerung des Gesetzes der höheren Bildung zur Gewährung des Lehrbeauftragtenstatus von Dozenten und zur Verbesserung ihrer Behandlung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Im Vorfeld dessen wollen führende Universitäten Südkoreas die Beschäftigung von Teilzeit-Dozenten einschränken, und diese Maßnahme stößt sowohl bei Studierenden als auch bei Teilzeit-Dozenten auf heftigen Widerstand. Nach dem geänderten Gesetz sollen Teilzeit-Dozenten auch während der Semesterferien Gehalt beziehen. Die Unis sollen für sie auch Altersruhegeld und die vier Sozialversicherungen bezahlen. Die Unis wollen nun wegen der steigenden finanziellen Belastung die Beschäftigung von Teilzeit-Dozenten einschränken. Dafür soll die Zahl der allgemeinbildenden Studienfächer, die hauptsächlich von Teilzeit-Dozenten übernommen wurden, reduziert und den Studierenden große Vorlesungen für mehr als 100 Teilnehmer empfohlen werden. Die Studierenden leisten Widerstand dagegen und begründen dies damit, dass ihr Recht auf Bildung nicht gewährleistet werde. Bei den Studierenden ist bereits die Unzufriedenheit mit Vorlesungen in großen Sälen groß. Trotzdem wollen die Unis noch mehr Massenvorlesungen einführen, was genau das Gegenteil der Forderungen der Studierenden sei. Viele Netzbürger kritisierten auch das Vorgehen der Universitäten. Die Hochschulen heben jedes Jahr die Studiengebühren an, kaufen Grundstücke und bauen neue Gebäude, betonen aber gebetsmühlenartig, dass sie kein Geld hätten, um die Teilzeit-Dozenten zu bezahlen. Auch Studierende sagen, dass die Qualität der Vorlesungen und Seminare schlechter wird, wenn die Zahl der Teilzeit-Dozenten zurückgeht und stattdessen noch mehr große Vorlesungen eingeführt werden. Dass die Unis sich trotzdem dafür entscheiden, bedeute, dass sie die Studierenden lediglich als Einnahmequelle betrachten.