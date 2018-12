Jang Deok Cheol erhalten Preis bei den KY Star-Awards

© Melon

Das Trio Jang Deok Cheol hat am 26. November bei den KY Star-Awards mit dem Song „Wie jener Tag“ einen Preis erhalten. Bei dieser alljährlichen Preisverleihung werden Sänger ausgezeichnet, deren Lieder in Noraebang, das heißt den Karaoke-Bars, gerne gesungen wurden.

Das Lied „Wie jener Tag“ wurde also im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 in solchen Karaoke-Bars am häufigsten gesungen. Das ist ein deutlicher Vorsprung, denn das Lied auf Rang zwei wurde 400.000 Mal weniger in die Karaoke-Maschine eingetippt. Die Mitglieder dieser Gruppe waren natürlich alle sehr glücklich und bedankten sich herzlich bei den Fans. Sie wollen sich noch mehr anstrengen, so dass sie Lieder erstellen können, die bei der Allgemeinheit guten Anklang finden können.

Jang Deok Cheol debütierten 2015 mit einer Digital Single, dann kam im November das Lied „Wie jener Tag“ heraus, mit dem sie den Durchbruch geschafft haben.