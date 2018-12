UN erteilen Ausnahme von Sanktionen gegen Nordkorea für innerkoreanisches Eisenbahnprojekt

© KBS

Am 23. November stimmte das Sanktionskomitee für Nordkorea des UN-Sicherheitsrats einer Ausnahme von Sanktionen zu, damit die beiden koreanischen Staaten eine gemeinsame Inspektion von Eisenbahnstrecken im Norden der koreanischen Halbinsel durchführen können. Die Streckenprüfung ist Teil ihres Projekts, die Verkehrsverbindungen über die Grenze wiederherzustellen. Die Frage ist auch, wie sich diese positive Entwicklung auf die Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA auswirken kann. Zum Thema sagt Professor Kim Yong-hyun von der Abteilung für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität:





Während Verhandlungen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einen dauerhaften Frieden laufen, gehen die UN davon aus, dass eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen ebenso wichtig ist. Da Nordkorea noch immer internationalen Sanktionen unterliegt, zeigt die jüngste Entscheidung der UN, dass sie die innerkoreanischen Programme zur Wirtschaftskooperation einschließlich des Projekts für eine Eisenbahnverbindung aktiv unterstützen wollen, sobald es Fortschritte in den Gesprächen über eine atomare Abrüstung gibt.





Die gemeinsame Streckenprüfung ist nötig, damit die unterbrochenen Eisenbahnverbindungen im westlichen und östlichen Teil der koreanischen Halbinsel wiederhergestellt werden können. Für die Inspektion müssen bestimmte Materialien und Öl nach Nordkorea gebracht werden, deren Lieferung in das Land durch die UN-Sanktionen untersagt ist. Die UN-Ausnahmeregelung vertrieb die Sorge, dass gegen die Sanktionen verstoßen wird. Auch die USA beschlossen, ihre eigenen Sanktionen nicht anzuwenden, soweit die Streckenprüfungen betroffen sind:





Die beiden Schienenstrecken über die Grenze sind unbenutzt. Es ist technisch möglich, die westliche Gyeongui-Linie sofort zu betreiben, obwohl der Betrieb nach der Schließung des Kaesong-Industriekomplexes eingestellt wurde. Doch die östliche Donghae-Strecke ist noch nicht betriebsbereit. Beide Koreas könnten jedoch noch in diesem Jahr eine Grundsteinlegungszeremonie begehen. Das würde bedeuten, dass sie das Eisenbahnprojekt rascher umsetzen könnten, sobald es Fortschritte in den Denuklearisierungsgesprächen gibt.





Süd- und Nordkorea hatten sich bei ihrem Gipfeltreffen im April auf die Modernisierung und Wiederherstellung der Eisenbahnstrecken und Straßen über die Grenze geeinigt. Für die Streckenprüfung will Südkorea eine Lokomotive mit bis zu sechs Waggons nach Nordkorea schicken, wo dann eine nordkoreanische Lok übernehmen soll. Im Zug werden sich südkoreanische Experten und Regierungsbeamte befinden:





Der Testbetrieb der Eisenbahnverbindungen und einige gemeinsame Forschungsprojekte werden sich positiv auf die innerkoreanischen Beziehungen auswirken. Mit der Ausnahme ihres Militärabkommens konnten Seoul und Pjöngjang gemeinsame Projekte nicht wie gewünscht durchführen. In dieser Situation wird eine Grundsteinlegungszeremonie eine große Bedeutung haben. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob das Eisenbahnprojekt allein die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA positiv beeinflussen kann. Doch wird es zumindest dazu beitragen, eine günstige Atmosphäre für den Dialog zu schaffen. Die USA zeigen einige Flexibilität, was das innerkoreanische Eisenbahnprojekt betrifft. Washington sandte damit ein positives Signal an Pjöngjang.





Die südkoreanische Regierung geht davon aus, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen auch die Atomverhandlungen mit Nordkorea fördern. Präsident Moon Jae-in dürfte beim G20-Gipfel in dieser Woche in Argentinien auch für eine Lockerung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea werben:





Ich denke, Präsident Moon wird die Position seiner Regierung erläutern, dass die Sanktionen gegen Nordkorea im Einklang mit dem Fortschritt bei der Denuklearisierung gelockert werden sollen. Die südkoreanische Regierung versucht, es für Pjöngjang einfacher zu machen, an den Verhandlungstisch zu kommen.





Am Rande des G20-Gipfels wird Moon auch US-Präsident Donald Trump treffen. Moon sieht seine Aufgabe auch darin, zwischen Pjöngjang und Washington zu vermitteln:





Ich denke, es ist für den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wichtig, eine positive Stimmung für die Gespräche über Denuklearisierung und ein Friedensregime zu schaffen. Kim und Trump befinden sich über ihr zweites Gipfeltreffen in einem Tauziehen. Falls die Konfrontation weitergehen sollte, könnten die Atomverhandlungen an Schwung verlieren, während die Konservativen in den USA mehr Druck auf Trump ausüben. Kim sollte daher versuchen, mit den USA zu verhandeln und seine aktive Entschlossenheit für die atomare Abrüstung zeigen. Trump sollte sich ebenfalls bemühen, die Gespräche in Gang zu halten. Und Moon sollte seine Rolle als Vermittler fortsetzen.





Die Ausnahmeregelung der UN bei den Sanktionen gegen Nordkorea jedenfalls sendet ein positives Signal an alle Parteien, die Atomgespräche am Leben zu erhalten.