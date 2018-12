Loco_Es wird Zeit brauchen

Der vergangene Sommer, der kühle Herbstwind, ich kann immer noch nicht gut einschlafen und daher wälze ich mich hin und her





Ich hatte es geplant, du warst so heiß. Es ist so schwierig, auch nur eines meins zu machen





Es wird wieder Zeit brauchen, es wird wieder Zeit brauchen





Schon ein Jahr her, schon einen Monat her, schon einen Tag her. Die Zeit vergeht nur so schnell, ohne mir Zeit für Erinnerungen zu lassen





Ich kann wegen neuen Problemen wieder mal nicht eine Stunde aushalten. Ich knabbere an meinen trockenen Lippen





Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, es bedeutet doch nichts, wenn diese Gefühle vorbei gehen. Ich weiß es trotzdem nicht, wie ich es wohl tun könnte













돈이 들다 Geld kosten

시간이 들다 Zeit kosten, Zeit brauchen

시간이 많이 들다 viel Zeit kosten, viel Zeit brauchen