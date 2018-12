Wettersatellit Chollian erfolgreich gestartet

ⓒYONHAP News

Der erste mit koreanischer Technik entwickelte geostationäre Satellit Chollian 2A wurde am Mittwoch erfolgreich gestartet.





Der Wettersatellit wurde am Raumfahrtzentrum Guayana in Französisch Guayana um 17.37 Uhr Ortszeit mit einer Ariane-Trägerrakete gestartet.





Südkorea ist damit das achte Land, das über die Technologie für den Bau eines geostationären Satelliten verfügt.





Chollian 2A erreichte 25 Minuten nach dem Start seine Transferbahn und wurde 34 Minuten später von der Rakete getrennt. Fünf Minuten danach nahm der Satellit ersten Kontakt mit der Bodenstation im australischen Dongara auf. Damit wurde bestätigt, dass das System des Satelliten richtig funktioniert.





In zwei Wochen gelangt der Raumflugkörper von der Transferbahn in die geostationäre Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Höhe. Nach einer sechsmonatigen Testphase wird Chollian 2A ab Juli nächsten Jahres offiziell für Wetterdienste zur Verfügung stehen.





Der erfolgreiche Start des geostationären Wettersatelliten bedeutet, dass eine hochqualitative Beobachtung von meteorologischen Vorgängen ermöglicht wurde. Geostationäre Satelliten haben den Vorteil einer hohen zeitlichen Auflösung. Man erhält in kurzen Zeitabständen ein neues Bild und kann somit die zeitliche Entwicklung von Wettersystemen gut beurteilen.





Unter anderem können klimatische Veränderungen wie starke Regenfälle mindestens zwei Stunden zuvor vorausgesagt werden. Auch bei der exakten Ermittlung der Position von Taifunen sowie bei der Unterscheidung zwischen Waldbränden, Sandstaub und Vulkanasche wird der Satellit eine wichtige Rolle spielen.





Darüber hinaus dient die Technologie des geostationären Satelliten als Plattform für die Entwicklung von Satelliten zu anderen Zwecken. Beispielsweise kann Chollian 2A zu einem Kommunikationssatelliten umfunktioniert werden.





Geostationäre Satelliten befinden sich ständig in der gleichen Position über einem festen Punkt der Erde. Sie erfordern bei der Positionierung und Steuerung eine hochgradige Technologie. Aus diesem Grund verfügten bisher nur sieben Länder über diese Technik, die USA, die EU, Japan, Indien, China, Russland und Israel.