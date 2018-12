Präsident Moon Jae-in von Auslandsreise zurückgekehrt

ⓒYONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag von seinen achttägigen Besuchen in drei Ländern zurückgekehrt.





Am 27. November war Moon nach Tschechien abgereist. Dort traf er sich mit dem tschechischen Premierminister Andrej Babis und setzte sich für die Beteiligung koreanischer Unternehmen am Atomkraft-Projekt in Tschechien ein.





In Buenos Aires, der zweiten Station seiner Reise, traf sich Moon am 30. November mit US-Präsident Donald Trump und bemühte sich darum, in den derzeit stockenden Denuklearisierungsverhandlungen mit Nordkorea für Schwung zu sorgen.





In Buenos Aires traf sich Moon zudem zu Gesprächen mit den Staatsoberhäuptern Argentiniens, der Niederlande und Südafrikas.





Beim G-20 Gipfel in der argentinischen Hauptstadt stellte er den wirtschaftspolitischen Kurs der südkoreanischen Regierung vor. Darüber hinaus betonte er die Notwendigkeit der Kooperation hinsichtlich des Klimawandels und anderen globalen Themen. Moon nutzte seine Teilnahme am G-20-Gipfel, um Unterstützer für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu gewinnen.





In Neuseeland, der letzten Station seiner Reise, traf sich Moon zu einem Gespräch mit Premierministerin Jacinda Ardern und erörterte mit ihr Wege für eine Zusammenarbeit mit dem Ziel, die neue Südpolitik der südkoreanischen Regierung auf Ozeanien zu erweitern.





Im Zentrum der Aufmerksamkeit der Staatsbesuche Moons stand jedoch das Spitzengespräch mit US-Präsident Trump.





Beide Seiten bestätigten erneut die feste Kooperation für die atomare Abrüstung Nordkoreas. Damit zerstreuten sie die Sorgen über Umstimmigkeiten zwischen den USA und Südkorea in dieser Frage. Moon und Trump kamen überein, dass an den Sanktionen festgehalten werde bis eine eine vollständige und unumkehrbare Denuklearisierung Nordkoreas erreicht sei.





Präsident Trump überreichte seinem südkoreanischen Amtskollegen eine Botschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un für dessen eventuellen Besuch in Seoul. Darin deutete Trump an, dass als Gegenleistung für eine vorrangige Denuklearisierung Sanktionen gelockert und Nordkoreas System geschützt werde.