Pro-Kopf-Einkommen erreicht 30.000 Dollar – Wachstum auf Sechs-Jahres-Tief

Es ist eine wertvolle Leistung, das Südkoreas Pro-Kopf-Einkommen die 30.000-Dollar-Marke durchbricht. Das Land hat jedoch Herausforderungen zu bewältigen, das sind das schwache Wachstum, die weiter auseinander gehende Schere zwischen Arm und Reich und das Ungleichgewicht zwischen dem Export und der Binnennachfrage.





Das Pro-Kopf-Einkommen Südkoreas, das nach dem Koreakrieg in Trümmern gelegen hatte, lag bis 1960 unter der 100-Dollar-Marke. Das Land zählte zu den ärmsten Staaten der Welt. Das rapide Wachstum Südkoreas begann mit der vom Militärregime in den 1960er Jahren durchgeführten Planwirtschaft. Als dessen Folge knackte Südkorea beim Pro-Kopf-Einkommen 1977 die 1.000-Dollar-Marke, das „Wunder am Fluss Han“ zeichnete sich erstmals ab. Das Pro-Kopf-Einkommen erreichte 1995 10.000 Dollar. Es gab zwar Rückschläge wegen der Devisenkrise im Jahr 1998 und der globalen Finanzkrise 2008, jedoch konnte 2006 die 20.000-Dollar-Marke geknackt werden. Zwölf Jahre danach steht Südkorea kurz davor, die 30.000-Dollar-Schwelle zu übertreffen. Der Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton Universität und Nobelpreisträger für Wirtschaft, Angus Deaton, bezeichnete dies als „großen Ausbruch“ (great escape).





Das Wunder am Fluss Han oder der große Ausbruch ist den Bemühungen der Bürger zu verdanken, die alle Kräfte gebündelt haben. Sie haben in einem ressourcenarmen Land fleißig gearbeitet, Waren produziert und Exportmärkte erschlossen. Es ist nicht zu übersehen, dass die Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft Südkorea sehr dabei half, aus den Trümmern wiederaufzustehen.





Einige sagen, dass ein Pro-Kopf-Einkommen von 30.000 Dollar nicht nur positive Aspekte hat. Die größte Besorgnis ist, dass sich ein schwaches Wirtschaftswachstum fortsetzen kann. Südkoreas Wachstumsrate wird dieses Jahr voraussichtlich unter drei Prozent fallen. Das Land kann sich hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr sicher fühlen. Seine Exportabhängigkeit nimmt immer weiter zu, dies führt jedoch nicht mehr zur Belebung der Binnenkonjunktur.





Besonders Besorgnis erregend ist die zunehmende Polarisierung. Die oberen 20 Prozent der Einkommensbezieher besitzen 60 Prozent des Vermögens der Nation, während die unteren zehn Prozent mehr Schulden als Vermögen haben. Die Vermögensschere geht zudem weiter auseinander.