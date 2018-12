Son Heung-min trifft in zwei Spielen in Folge und erzielt 100. Treffer in Europa

© YONHAP News

Der in der englischen Premier League aktive koreanische Fußballspieler Son Heung-min hat in zwei Spielen in Folge getroffen und seinem Verein Tottenham Hotspur zum Sieg verholfen. Nach dem 2:0-Sieg gegen Leicester City am Samstag im King Power Stadium bleibt Tottenham auf Platz drei der Premier League.





Tottenham tat sich zu Beginn schwer gegen die Heimmannschaft. Kurz vor Ende der ersten Spielzeit traf Son Heung-min mit dem linken Fuß aus der Distanz ins linkere untere Eck und brachte die Mannschaft in Führung. In der 58. Minute traf Dele Alli nah vor dem Tor stehend per Kopf zum 2:0. Den Ball hatte Son Heung-min vors Tor geflankt.





Zwei Tage davor hatte der Koreaner im Spiel gegen FC Southampton seinen 100. Treffer in Europa gefeiert. Beim Spielstand von 2:0 schoss Son Heung-min für Tottenham in der 55. Minute das dritte Tor. In sozialen Netzwerken des Vereins gratulierten ihm die Fans zu seinem 100. Tor.

Son Heung-min schoss im Oktober 2010 für den Hamburger SV gegen den 1. FC Köln sein erstes Tor in Europa. Er war damals 18 und der jüngste Koreaner, der in der Bundesliga getroffen hatte. 2012-2013 schoss Son Heung-min in 34 Spielen 12 Tore und kam erstmals bei der Trefferzahl auf eine zweistellige Zahl. Nach dem Wechsel zu Leverkusen traf er in der ersten Saison mit dem neuen Verein 12 mal und in der zweiten Saison 17 mal.





2015 schloss der Koreaner einen Vertrag mit Tottenham Hotspur und wechselte in die Premier League. In der Saison 2016-2017 schoss Son Heung-min 21 Tore und verbesserte bei der Zahl der meisten Tore in einer Saison den von Cha Bum-kun aufgestellten Rekord von 19 Toren. Mit Tor Nummer 100 gegen Southampton ist der Fußballspieler bei den meisten Toren, die ein Koreaner in Europa ezielte, nur noch 21 Tore vom Rekord seines Idols Cha Bum-kun entfernt.