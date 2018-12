Eiskunstläufer Cha Jun-hwan gewinnt Bronze beim Grand-Prix-Finale

© YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat beim Grand-Prix-Finale in Vancouver die Bronzemedaille gewonnen. Mit insgesamt 263,49 Punkten belegte er den dritten Platz nach dem Amerikaner Nathan Chen und Shoma Uno aus Japan.





Das Grand-Prix-Finale ist der Abschlusswettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie, welches sich aus den Egebnissen der anderen Wettbewerbe zusammensetzt. Eiskunstläuferin Kim Yu-na war die bisher einzige Person aus Korea, die im Grand-Prix-Finale eine Medaille gewann. Im Einzel der Männer ist Cha Jun-hwan der erste koreanische Eiskunstläufer, der auf der internationalen Bühne auf dem besten Weg ist eine erfolgreiche Karriere zu absolvieren.





Cha bejubelte seinen ersten Sieg 2015 bei den Autumn Classic International in Kanada in der Junioren-Klasse. Im darauf folgenden Jahr gewann er zwei Junioren-Grand-Prix Wettbewerbe. Im Junioren-Grand-Prix-Finale belegte er den dritten Platz.





Cha Jun-hwan debütierte in der vergangenen Saison in der Hauptklasse. Er qualifiziete sich als Jüngster für die Winterspiele in Pyeongchang und wurde Fünfzehnter.





Bei zwei Grand-Prix-Wettbewerben der laufenden Saison belegte er den dritten Platz.