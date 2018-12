Südkoreanische Frauen-Handballmannschaft gewinnt Asienmeisterschaft

© Korea Handball Association

Die südkoreanische Frauen-Handballmannschaft hat das vierte Mal in Folge die Asienmeisterschaft gewonnen.





Im Finale des Turniers im japanischen Kumamoto besiegten sie Gastgeber Japan mit 30:25.





Das vierte mal in Folge und insgesamt 17 mal ging der Titel an die südkoreanischen Frauen. Nur in den Jahren 2002 und 2010 ging Kasachstan als Sieger hervor. 2004 gewann Japan.





Mit dem Sieg hat sich die südkoreanische Mannschaft gleichzeitig für die Handball-WM 2019 in Japan qualifiziert. Da Japan Zweiter wurde, konnte auch Kasachstan als Vierter das WM-Ticket lösen. Australien ist als Fünfter ebenfalls startberechtigt.