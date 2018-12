Ausstellung über den deutschen Filmemacher Harun Farocki

Diejenigen, die an Filmen und Videokunst interessiert sind, werden den Namen Harun Farocki schon einmal gehört haben. Seine Werke sind aber den wenigsten Menschen in Korea bekannt.

Im nationalen Museum für zeitgenössische Kunst in Seoul werden bis April nächsten Jahres in einer Ausstellung die Arbeiten des deutschen Filmemachers beleuchtet. Es werden neun seiner repräsentativen Filmwerke, darunter „Parallel“, „eine Einstellung zur Arbeit“ und „Schnittstelle“ gezeigt. Für Aufmerksamkeit sorgen insbesondere die berühmten Videoaufnahmen des Projekts „Eine Einstellung zur Arbeit“, die Szenen von Menschen bei der Arbeit in weltweit 16 Städten zeigen.