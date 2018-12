Biztalk ist Spezialist für Corporate Messaging

© BIZTALK

Biztalk ist ein führendes koreanisches Unternehmen im Bereich des Markts für das Corporate Messaging. Der Exekutivdirektor des Unternehmens, Han Geon-young:





Die Visitenkarten von Biztalks haben eine vertikale Form, im Gegensatz zum üblichen horizontalen Format. Das Design zeigt unsere Entschlossenheit, uns vorwärts zu bewegen. Die Firmenmitarbeiter schneiden auch eine Ecke ihrer Visitenkarte aus. Das bedeutet, das Unternehmen lässt Wünsche offen. Sie werden diese Karten behalten, bis das Unternehmen sein Umsatzziel erreicht. 2018 war für mich persönlich ein bedeutendes Jahr. Der Unternehmensumsatz erreichte drei Jahre nach der Firmengründung 10 Milliarden Won, oder 9 Millionen Dollar. Im September wurde Biztalk zudem zum Geschäftspartner für das auf künstlicher Intelligenz beruhende Chatbot von Naver, dem größten koreanischen Internetportal, ausgewählt.





Han hatte das Unternehmen 2015 zusammen mit Firmenpräsident Chung Eui-young gegründet. Sie nannten das Unternehmen Biztalk in der Hoffnung, Kommunikationsdienste für alle Geschäftsbereiche anzubieten:





Es war für Unternehmen früher üblich, SMS zu versenden, doch das System hat einige Probleme. Zum Beispiel war es für die Empfänger schwierig, nur anhand der Telefonnummer des Senders genau zu sagen, wer die Botschaft geschickt hat. Es gab viele Spamtexte und es kam zu Smishing, was eine Kurzform für SMS-Phishing ist. Auf der populärsten Messaging-App in Korea, Kakao Talk, ist ein Service mit dem Namen Allim Talk, erhältlich. Allim bedeutet Mitteilung auf Koreanisch. Bei diesem Service wird der Anrufer durch das In-App-Instrument von Kakao Talk, Plus Friend, angezeigt. Um Plus Friend zu verwenden, muss man als Einzelner seine Identität bestätigen, während Unternehmen eine Arbeitsbescheinigung sowie Registrierungszertifikate vorweisen müssen. Weil die Identität des Anrufers gesichert ist, können die Empfänger der Botschaft vertrauen, die sie durch Allim Talk erhalten. Auch sorgt der Service für bessere Lesbarkeit. Wir dachten, dass wir diese Vorteile für den Markterfolg nutzen können.





Der Corporate Messaging-Service ermöglicht Unternehmen, Informationen an individuelle Kunden zu verschicken. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: durch die üblichen SMS oder durch mobile Push-Benachrichtigungen, die der Empfänger erhält, wenn er gerade nicht mit der App arbeitet. Auf diese Methode setzt Biztalk, das Allim für Unternehmen einschließlich Shopping Malls, Hotels, Banken und Kreditkartenfirmen, entwickelt hat. Damit können Marketing-Informationen, Bezahlungen, Buchungen oder auch Kreditkartenbewilligungen weitergeleitet werden. Der Service Friend Talk von Biztalk ist darüber hinaus entworfen worden, um Unternehmen zu helfen, Werbemitteilungen an Kunden, die als „Freund“ angezeigt werden, zu verschicken. Der Service Consultation Talk verbindet zudem Kunden mit Beratern:





Als wir unsere Dienste zuerst einführten, kannten die meisten Unternehmen das Konzept des Corporate Messaging noch nicht. Lotte.com war das erste Unternehmen, das Interesse zeigte. Die Nachricht, dass Allim Talk von einem der führenden Shopping Malls genutzt wurde, bewog andere Shopping Websites, ebenfalls den Dienst zu nutzen.





Die Hartnäckigkeit von Biztalk, trotz der anfänglichen Probleme weiter für sich zu werben, verhalf dem Unternehmen, auf sich aufmerksam zu machen:





Biztalk ist das erste Unternehmen, das Allim Talk in Korea eingeführt hat. Es hat seitdem den Spitzenplatz im lokalen Markt des Biz-Messaging behauptet. Unsere Wettbewerbsvorteile liegen in unserem Vertrauen und in den Erfahrungen, zahlreiche Schwierigkeiten zu meistern, und der Technologie. Wir haben mehr als 500 Unternehmen, die unsere Dienste nutzen, vor allem Finanzinstitute und größere Shopping Malls.





Die Unternehmen können Mitteilungen, Bilder und Marketing-Informationen um bis zu 50 Prozent billiger versenden, wenn sie den Service von Biztalk nutzen:





Wir sind jetzt dabei, eine Lösung zu finden, um alle drei Dienste, Allim Talk, Friend Talk und Consultation Talk, zusammenzuführen. Diese drei Plattformen werden derzeit noch separat aktiviert. Doch in dem anvisierten integrierten System können die Empfänger Mitteilungen durch Allim Talk erhalten und dann über Consultation Talk Fragen stellen oder um Rat fragen. Außer mit Kakao Talk wollen wir auch mit verschiedenen sozialen Netzplattformen außerhalb von Korea arbeiten, um den Auslandsmarkt zu erschließen.