Mamamoos „Wind Flower” international auf Platz eins

Das neue Werk von Mamamoo „Wind Flower“ kommt international gut an. Das Lied kam am 29. November auf den Markt und stammt von dem achten Minialbum der koreanischen Gruppe. Gleich nach der Herausgabe schoss das Werk dann auf Platz eins der iTunes Album Charts von sechs verschiedenen Ländern. Auch in den Charts von anderen Ländern ist das Werk unter den Top Ten zu finden.

Auch das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat gleich über Mamamoo und „Wind Flower“ berichtet. Billboard erklärte, dass das Lied von der Einsamkeit nach einer Liebe handeln würde. Sobald der Refrain einsetze, könne man auch einen noch so schmerzvollen Abschied gut überwinden.

Bei der Gruppe Mamamoo hat man immer gleich das Vertrauen, dass sie gute Musik abliefern. Sie sind derzeit mit dem neuen Werk aktiv.