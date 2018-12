BTS schneiden bei den MMA gut ab

© YONHAP News

Am 1. Dezember haben die Melon Music Awards in Seoul stattgefunden und in diesem Jahr hat die Boyband BTS allen die Show gestohlen.

Bei den MMA haben die Mitglieder von BTS in sieben Kategorien wie „Sänger des Jahres“ und „Album des Jahres“ einen Preis erhalten.

Die MMA finden in diesem Jahr zum zehnten Mal statt und daher waren sie in vielerlei Hinsicht besonders. Die Künstler haben passend zum Jubiläum auch besondere Auftritte konzipiert und auf der Bühne dargeboten.

BTS meinten, dass sie gleich nach ihrem Debüt auch schwierige Zeiten erlebt hätten. Sie hätten sich manchmal gefragt, warum sie den Sängerberuf auf so schwierige Weise ausüben müssten. Aber solche Erfahrungen haben ihnen geholfen, sich mehr anzustrengen und schließlich erfolgreich zu werden. Dabei spendeten ihnen die Fans stets Mut, daher seien sie besonders ihren Fans dankbar.

Die Gruppe iKon durfte bei der Preisverleihung ebenfalls mehrmals auf die Bühne treten, um einen Preis in Empfang zu nehmen. Sie wurden in drei Kategorien ausgezeichnet.

Die Preise für die Newcomer gingen dann an The Boys und G-Idle.