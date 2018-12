Monsta X begeistert 20.000 Anwesende bei Jingle Ball

© Starship Entertainment

Es wurde schon mehrmals darüber berichtet, dass die koreanische Gruppe Monsta X bei der Jingle Ball Tour mitmachen würde. Die Tour hat am 30. November in LA begonnen. An dem Tag waren auch andere berühmte Künstler wie Shawn Mendes, Calvin Harris und weitere dabei. Zum Konzert kamen etwa 20.000 Fans.

Die Koreaner haben das Konzert mit dem Lied „Shoot Out“ eröffnet. Es war zwar ihr erster Auftritt bei Jingle Ball, aber sie waren so gelassen und voller Elan, dass die Anwesenden gleich gefesselt waren. Weitere Hitsongs wie „Dramarama“ und „Be quiet“ folgten.

Das Jingle Ball Konzert wird vom iHeartRadio ausgetragen und es gibt Auftritte in zwölf verschiedenen amerikanischen Städten. Monsta X haben sechs Auftritte absolviert.