Urban Zakapa gibt reguläres Album heraus

Das R&B-Trio Urban Zakapa hat am 27. November ein reguläres Album veröffentlicht. Im neuen Album sind insgesamt zehn Lieder enthalten. Alle Mitglieder der Gruppe haben am Album mitgearbeitet und daher repräsentiert das neue Werk die Musik von Urban Zakapa besonders gut.

Das Lied „Warum diese Nacht besonders ist“ handelt von der schönen Welt aus der Sicht eines verliebten Menschen und das Mitglied Jo Hyunah hat den Text und die Melodie dieses Liedes geschrieben.

Das Trio debütierte 2009 mit dem Lied “Nach einem Kaffee” und gilt seitdem als eine der repräsentativen R&B-Gruppen in Korea. Besonders waren sie mit dem Lied „Ich liebe dich nicht“ aus dem Jahr 2016 beliebt.

Urban Zakapa hat eine landesweite Konzerttour begonnen. Sie standen bereits am 1. und 2. Dezember in Busan und dann am 8. und 9. in Seoul auf der Bühne. Weitere Auftritte an anderen Orten Koreas werden folgen.