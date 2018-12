Sängerin Ailee veranstaltet Busking-Konzert

Die koreanische Solosängerin Ailee hat am ersten Dezember-Wochenende mit großem Erfolg ein unangekündigtes Busking-Konzert veranstaltet. Ailee, die in Kürze ein Solokonzert veranstalten will, wollte davor noch ihre Fans treffen und ihnen schöne Erinnerungen bereiten. Sie hatte auf ihren SNS-Seiten den Ort und die Zeit angekündigt. Die Fans haben natürlich sofort reagiert.

Als sie dann an dem genannten Ort angekommen war und ihre Fans antraf, sagte sie, dass sie sich an ihre Teenager-Zeit erinnern würde. Sie habe mit 15 Jahren mit dem Singen angefangen und auch damals stand sie zunächst auf einer so kleinen Bühne. Kleine Bühnen haben den Vorteil, dass man sich mit den Anwesenden gut austauschen kann. Ailee sang mehrere ihrer Hitsongs wie „U&I“, „Ich zeige es dir“, „Ich werde wie der erste Schnee zu dir gehen“ und „Atmosphere“.