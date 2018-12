Präsident Moon fordert von neuem Finanzminister Bemühungen gegen Investitionshindernisse

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag dem neuen Vizeministerpräsidenten für Wirtschaft und Finanzminister, Hong Nam-ki, die Ernennungsurkunde verliehen. Hong übernimmt mit dem neuen Stabschef für Politik im Präsidialamt, Kim Soo-hyun, die Federführung in der Wirtschaftspolitik. Damit wurde das zweite Wirtschaftsteam der Moon Jae-in-Regierung in vollem Umfang ins Leben gerufen.





Dissonanzen im ersten Wirtschaftsteam waren der Hauptgrund für den Austausch des Finanzministers und des präsidialen Stabschefs für Politik. Die Vorgänger in beiden Ämtern, Kim Dong-yeon und Jang Ha-seong, hatten hinsichtlich wichtiger Politiken und der Einschätzung der Wirtschaftssituation mehrmals Unstimmigkeiten offenbart. Ein weiterer Grund war die Notwendigkeit, angesichts der verschlechterten Wirtschaftsindikatoren durch eine personelle Veränderung frischen Wind ins Kabinett zu bringen.





Vor der Arbeitsaufnahme des zweiten Wirtschaftsteams war ein steiniger Weg zu beschreiten. Das Oppositionslager stufte die Verschlechterung der Beschäftigungs- und der Wirtschaftslage als Ergebnis einer gescheiterten Politik ein und widersetzte sich den Personalentscheidungen des Präsidialamtes. Einen parlamentarischen Anhörungsbericht über Hong nahm die Regierungspartei schließlich im Alleingang an.





Das zweite Wirtschaftsteam der Regierung hat viele Aufgaben zu bewältigen. Zuerst muss die Vitalität der gesamten Volkswirtschaft wiederhergestellt werden. Es wird nicht leicht fallen, dass Südkorea dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent erzielt. Die Zuwachsrate könnte laut Prognosen nächstes Jahr sogar auf 2,3 Prozent fallen. Angesichts der Aufholjagd von Schwellenländern wie China geraten Südkoreas Schlüsselindustrien wie Schiffbau-, Stahl- und Autoindustrie ins Schwanken. Daher fordern Beobachter, dass das neue Wirtschaftsteam eine ausgeklügelte Strategie für die Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes ausarbeiten sollte.





Die dringlichste Aufgabe ist wohl die Beschäftigungsfrage. Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl verlangsamte sich im August auf 3.000 Personen. Die Lage erholte sich zwar danach, jedoch wird immer noch die 100.000er-Schwelle unterschritten. Für die Bewältigung der Beschäftigungskrise sind eine Konjunkturerholung und die Beseitigung der Nebenwirkungen verschiedener „drastischer“ Maßnahmen wie die eindeutige Anhebung des Mindestlohns erforderlich.





Zudem ist Südkorea mit ungünstigen externen Faktoren konfrontiert, darunter dem Handelskrieg zwischen den USA und China.