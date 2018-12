BTS-Dokumentarfilm zieht 1,96 Millionen Zuschauer an

Ein Dokumentarfilm über die Band BTS hat weltweit das Interesse von 1,98 Millionen Zuschauern auf sich ziehen können. „Burn the Stage“ gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von der Konzerttournee der Band in 2017. Die Band trat in 19 internationalen Städten auf und der Dokumentarfilm wurde am 14. November in rund 40 Ländern herausgegeben. In Korea selbst zog der Film in den ersten drei Wochen 310.000 Zuschauer in die Kinos, was der größten Zuschauerzahl für einen Musik-Dokumentarfilm entspricht.