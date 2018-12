Kim Jae-joong feiert seinen Geburtstag mit Fan-Events

© YONHAP News

Kim Jae-joong von JYJ wird für seine südkoreanischen und japanischen Fans Events veranstalten, um seinen Geburtstag im nächsten Monat zu feiern. Die J-Party wird am 20. Januar in Seoul und am 28. Januar in Japan stattfinden. Kim hat am 26. Januar Geburtstag. Die Band JYJ und der Sänger Kim erfreuen sich einer treuen Fanbasis in Japan und der Sänger hat dort Soloalben herausgegeben und ist in beliebten Fernsehshows aufgetreten. Im Oktober veröffentlichte Kim seine zweite japanische Single „Defiance“.