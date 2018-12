Minzy veröffentlicht erste englische Single

© YONHAP News

Minzy, ehemaliges Mitglied der Girlgroup 2NE1, hat ihre erste englische Single mit dem Titel „All of You Say“ herausgegeben. Die neue Single erschien in den USA vor ihrer koreanischen Veröffentlichung am 3. Dezember. Das Lied ist eine Mischung aus Reggae, K-Pop und HipHop und wurde vor Minzys „Dance Break Tour“ veröffentlicht, die am 14. Dezember in Sao Paolo starten wird.