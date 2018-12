Hyundai will bis 2030 Produktionskapazitäten für 500.000 Brennstoffzellenautos jährlich schaffen

ⓒYONHAP News

Die von der Hyundai Motor Group präsentierte „FCEV Vision 2030“ sieht nicht nur den Ausbau der Produktion von Brennstoffzellenfahrzeugen (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) vor. Die Roadmap enthält auch die Ambition des Autobauers, in der globalen Industrie zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger ein führendes Unternehmen zu werden.





Die FCEV Vision 2030 betrifft zwei wichtige Geschäfte, Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Hyundai will bis 2030 Produktionskapazitäten für 500.000 Brennstoffzellenautos im Jahr aufbauen. Es wird erwartet, dass 2030 der globale Markt für Brennstoffzellenautos ein Jahresvolumen zwei Millionen Einheiten erreicht. Daher kann sich Hyundai die Spitzenposition sichern, sollte der Konzern über Produktionsanlagen für 500.000 Einheiten im Jahr verfügen.





Die Vision betrifft zweitens das Geschäft mit Brennstoffzellensystemen. Bei einer Wasserstoff-Brennstoffzelle handelt es sich um eine neue Energie, die darauf beruht, dass bei der Wasserelektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff entstehen. Denn es wird die Gegenreaktion der Wasserelektrolyse genutzt: Man lässt Wasserstoff mit Sauerstoff in der Luft reagieren und produziert dadurch Strom und Wärme. Eine Brennstoffzelle hat eine höhere Energieffizienz als die Turbinengeneration, für die fossile Brennstoffe verwendet werden, und erzeugt keinen oder nur wenig Lärm und Treibhausgase. Wasserstoff-Bennstoffzellen können neben Autos auch für andere Transportmittel wie Züge, Schiffe und Gabelstapler eingesetzt werden. Demnach werden bis 2030 schätzungsweise 5,5 bis 6,5 Millionen Brennstoffzellen benötigt. Hyundai will seine zweite Brennstoffzellenfabrik in Chungju bis Ende nächsten Jahres fertigstellen. Dadurch soll die Produktionskapazität von derzeit 3.000 Zellen pro Jahr bis 2030 auf 700.000 erhöht werden.





Führende Unternehmen der Welt stiegen bereits in das Brennstoffzellengeschäft ein und beschlossen Kooperationen. Siemens und China Railway Construction verabschiedeten eine Kooperation mit dem kanadischen Brennstoffzellen-Hersteller Ballard. Auch Regierungen und Gebietskörperschaften treffen aktiv Vorbereitungen für den Einstieg in die „Wasserstoffwirtschaft“. In Südkorea setzen sich die Zentralregierung und lokale Verwaltungen dafür ein, Wasserstoff-Tankstellen zu errichten und Wasserstoffbusse in den Verkehr zu bringen.