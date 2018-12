Na Kyung-won zur Fraktionschefin der Freiheitspartei Koreas gewählt

ⓒYONHAP News

Die neue Fraktionschefin der Freiheitspartei Koreas (LKP), Na Kyung-won, hat als Richterin gearbeitet und wurde unter den weiblichen Abgeordneten ihrer Partei am häufigsten in die Nationalversammlung gewählt.





Na stieg 2002 als Sonderberaterin von Lee Hoi-chang, dem damaligen Präsidentschaftskandidaten der Großen Nationalpartei, in die Politik ein. Sie zog bei der 17. Parlamentswahl 2004 als Listenabgeordnete ins Parlament und wurde bei der 18. Parlamentswahl im Seouler Viertel Jung-gu gewählt. Derzeit verbringt sie ihre vierte Legislaturperiode in der Nationalversammlung.





Na hat schwere Aufgaben zu bewältigen. Die führende Oppositionspartei fand bislang keinen Ausweg aus der Krise, in die sie die Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye und die Niederlage bei der anschließenden Präsidentenwahl geführt hatten. Innovative Ansätze, mit denen das Vertrauen der Bürger zurückgewonnen werden kann, fehlen noch und die innerparteilichen Gruppierungen liegen im Streit. Die diesmalige Wahl des Fraktionschefs stellte ein Duell zwischen dem Lager, das der Ex-Präsidentin Park nahe steht, und der Gruppierung, die mit Park nichts zu tun haben will, dar. Nas Wahl kann als Sieg der Pro-Park-Gruppe betrachtet werden. Die erste Aufgabe der neuen Fraktionsführerin ist, den internen Konflikt zu bewältigen und für die Geschlossenheit der Partei zu sorgen.





Na zählt zwar zu Parks Anhängern, wird jedoch auch als neutral eingestuft. Daher sei ihr Wahlsieg solchen Abgeordneten zu verdanken, die sich einen Zusammenhalt der Partei und darüber hinaus der konservativen Gruppen wünschen, heißt es. Na sagte, sie könne auch mit Cho Won-jin und Ahn Cheol-soo kooperieren. Cho ist ein erzkonservativer Politiker und großer Anhänger von Park Geun-hye, und der frühere Präsidentschaftskandidat Ahn ist Mitglied der Bareunmirae-Partei, einer besonders reformorientierten konservativen Partei. Damit demonstrierte Na ihren Willen für einen breiten Zusammenschluss des konservativen Lagers.





Außerhalb der Partei ist der Streit über die Reform des Wahlsystems eine dringliche Herausforderung. Drei kleine Oppositionsparteien wollen die Einführung des Mixed-Member-Proportional-Systems durchsetzen. Die Regierungspartei will eine Einigung mit den drei Parteien erzielen und in diesem Prozess die LKP ausschließen. Die frühere Führung der LKP zeigte sich in der Angelegenheit noch unentschlossen, Na muss nun eine klare Antwort geben.