Japans Gericht des Jahres: Makrele

Ein japanisches Forschungsinstitut der Restaurant-Webseite Gurunavi wählt jedes Jahr ein Gericht aus, welches das Gesellschaftsbild des betreffenden Jahres widerspiegelt. Dieses Jahr kam diese Ehre der Makrele zuteil. Das Unternehmen teilte mit, dass dieses Jahr die Häufigkeit der Suche nach dem Wort „Makrele“ im Internet drastisch gestiegen sei. Grund für das Interesse an der Fischsorte sind deren hoher Gehalt an Vitamin B2 und der mehrfach ungesättigten Fettsäure Docosahexaensäure, kurz DHA. Diese Omega-3-Fettsäure soll bei reichlicher Aufnahme für eine gesunde Haut sorgen und zur Reduzierung von Neutralfetten beitragen.

Der preiswerte Fisch hat zunehmend das Image einer hochwertigen Zutat, seitdem Köche verschiedene Kreationen damit zubereiten. In einem Makrelen-Restaurant in Japan gibt es 38 verschiedene Menüs, darunter Makrelen-Gratin. Ein Verkaufsschlager waren in diesem Jahr Makrelengerichte in der Konservendose. Eine Lebensmittelfirma brachte im März eine Reihe von neuen konservierten Produkten wie Makrele in Tomatensoße und Makrelen-Curry auf den Markt. Zielgruppe sind junge Käuferinnen. Bis Oktober stieg der Jahresumsatz mit Makrelen in Konservendosen im Vorjahresvergleich um das 1,6Fache.