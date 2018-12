Jackie Chan bekennt sich in Autobiografie zu Entgleisungen in der Vergangenheit

© YONHAP News

Der Hongkonger Action Star Jackie Chan hat sich in seiner jüngst veröffentlichen Autobiografie zu seinen Entgleisungen in der Vergangenheit bekannt. Laut der „South China Morning Post“ gestehe der Schauspieler in seiner Autobiografie mit dem Titel „Never Grow up“, nach einem Streit mit seiner Frau seinen Sohn gegen das Sofa geschleudert zu haben.

In dem Buch schreibt Jackie Chan zudem offen über seine Liebesaffäre mit der Miss Asia von 1990 Elaine Ng Yi-Lei. Die heute 19-jährige gemeinsame Tochter Etta Ng Chok Lam outete sich via Instagram als lesbisch. Sie schrieb, dass sie kurz davor stehe, eine Obdachlose zu werden, weil ihre Eltern Homosexuelle nicht akzeptierten. In Jackie Chans Autobiografie wird diese Tochter jedoch mit keinem Wort erwähnt. Der Action-Star erzählt stattdessen davon, dass er ständig betrunken gefahren sei. Wegen Trunkenheit am Steuer habe er an einem Tag zwei Unfälle gebaut.

Jackie Chan führt die Ursache seiner Entgleisung darauf zurück, dass er sich als Jugendlicher ständig gestritten und Unfug gemacht habe. Dadurch habe er es verpasst, etwas Vernünftiges zu lernen. Als er seinem ersten Beruf eines Stuntman ergriff, konnte er weder schreiben noch lesen. Laut der Autobiografie sei er mit dem plötzlichen Ruhm nicht zurechtgekommen und er sei ständig schlecht gelaunt gewesen.

Der Actionstar gesteht, dass er im Luxus geschwelgt und ein verschwenderisches Leben geführt habe. Einmal habe er in einem Luxuskaufhaus vor Kollegen sieben mit Diamanten besetzte Uhren in bar gekauft. Jeden Wochentag habe er eine andere Uhr getragen. Er habe stets große Summen mit sich getragen und Menschen gebraucht, die immer bei ihm waren.