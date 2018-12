Pansori Chunghyangga

Ihr leichter Körper erinnert an Ehuang und Nüying, die auf dem Wasser schreiten,

ihre Beinbewegungen gleichen der Göttin Change, die auf einer Wolke schwebt.

Sie drückt mit aller Kraft einmal, dann zweimal,

und über ihrem Kopf schaukeln die Blätter hin und her.





Diese Zeilen sind dem „Chunhyangga“ aus dem „Manhwajip“ 만화집 entnommen, das in den 1700er Jahren verfasst wurde. Beschrieben wird das junge Mädchen Chunhyang auf einer Schaukel. Ehuang und Nüying waren die Ehefrauen des chinesischen Kaisers Shun und stehen für eheliche Treue. Denn als sie vom Tod ihres Mannes hörten, der durch das Land reiste, sprangen sie in den Fluss und fanden dort ihren Tod. Die Mondgöttin Change wiederum repräsentiert Schönheit. Der Vergleich zwischen diesen Figuren und Chunhyang weist darauf hin, dass das Mädchen sehr schön war, ihr aber harte Zeiten bevorstanden. Und beim „Manhwajip“ handelt es sich um das älteste erhaltene Dokument zu Pansori und ist eine Sammlung von Pansori-Stücken aus der Region Honam, die von dem konfuzianischen Gelehrten Yu Jin-han유진한 in Gedichtsform niedergeschrieben wurden.





Unter Byeongchang wird ein koreanisches traditionelles Musikgenre verstanden, bei dem ein Musiker singt und gleichzeitig auf einem Instrument spielt. Für gewöhnlich handelt es sich dabei um einen Auszug aus einem Volkslied oder Pansori. Mit dem Byeongchang erhält man einen volleren Klang als mit der Original-Pansoriversion, bei der nur mit einer Trommel begleitet wird. Lieder aus Seoul und Gyeonggi werden auch als „Gyeonggi japga“ 경기잡가 bezeichnet. Man unterscheidet dabei zwischen Seonsori선소리 und Jwachang좌창. Beim Seonsori singen mehrere Sänger, die nebeneinander stehen und auf kleinen Trommeln schlagen. Beim Jwachang singt eine Person in sitzender Position. Es wird auch als langes Japga bezeichnet, da es länger und langsamer als ein Seonsori ist. Zwölf lange Japga-Stücke sind bis heute erhalten und einige von ihnen beruhen auf dem Pansori „Chunhyangga“. Die Liebesgeschichte zwischen Chunhyang und Lee Mong-ryong gehört wohl zu einer der beliebtesten koreanischen Erzählungen, doch viele Jwachang-Stücke handeln von Chunhyangs Gefangenschaft und der Folter, die sie unter dem Statthalter erleiden musste. Die Koreaner in der Vergangenheit konnten sicher Chunhyangs missliche Lage sehr gut nachvollziehen. Denn sie wussten, wie es ist, von den Launen eines mächtigen Statthalters abhängig zu sein. Der Vortragsstil der Gyeonggi-Japga-Stücke ist insgesamt schlichter als der von Pansori, aber sie gelten als eleganter.





In der Joseon-Dynastie standen die Gisaeng auf der niedrigsten Stufe der gesellschaftlichen Ordnung. Deshalb wurde Chunhyang, die Tochter einer Gisaeng, von den Männern und Frauen der Oberschicht als solche betrachtet, auch wenn Chunhyang selbst darauf bestand, keine Unterhaltungsdame zu sein. Trotz ihrer geringen sozialen Stellung konnten ihre Würde und Selbstachtung mit denen der vornehmen Leute mithalten. Gerade das half ihr wohl, sich den Drohungen und Versprechungen des Statthalters zu widersetzen, sodass sie am Ende mit Mong-ryong wiedervereint werden konnte, der als geheimer Regierungsinspektor zurückkehrte. In der Joseon-Zeit waren die Koreaner fasziniert von der dramatischen Liebesgeschichte und haben sicher Chunhyang für ihre standhafte Liebe und Tugendhaftigkeit applaudiert. Doch die Zeiten haben sich geändert und heute mögen viele anders denken. Vielleicht sehen sie in Chunhyang eine Person, die nur versucht, die gesellschaftliche Leiter hinaufzuklettern. Und wie würde Chunhyang denken oder handeln, wenn sie im 21. Jahrhundert geboren worden wäre? Eine Antwort darauf gibt die moderne Gugak-Band Project Rock mit ihrem Stück „Hey, Mong-ryong“. Das Lied beschreibt Chunhyangs Enttäuschung über Mong-ryongs schmutziges und ungepflegtes Aussehen, bevor er seinen schillernden Posten als Regierungsinspekteur antritt.





Musik