Steuerbehörde leitet Untersuchung gegen Google Korea ein

ⓒKBS News

Mit der unerwartet eingeleiteten Steueruntersuchung gegen Google Korea werden offenbar zwei Ziele verfolgt. Erstens eine eventuelle Besteuerung von YouTubern mit hohen Einkommen. Das zweite Ziel ist die Untersuchung zum Verdacht auf eine Steuerflucht von Google Korea.





Der Verdacht gegen YouTube-Produzenten mit hohen Einkommen, Steuern zu hinterziehen, wurde jüngst zu einem heißen Thema in der IT-Branche. Mit Stand von 2017 gibt es über 1.200 YouTube-Kanäle von Südkoreanern, die mehr als 100.000 Abonnenten haben. Einige verdienten sogar mehr als drei Milliarden Won (2,7 Millionen Dollar) im Jahr.





Es ist jedoch nicht transparent, wie viel YouTuber, die selbständig arbeiten, verdienen und wieviel Steuern sie zahlen. Deshalb wurden Stimmen laut, die Steueruntersuchungen zu YouTubern fordern und eine stärkere Besteuerung verlangen. Die Nationale Steuerbehörde teilte diesbezüglich mit, dass sie die Entwicklungen bei den Steuern wahrnehme und verhindern wolle, dass Einkünfte nicht besteuert würden.





Der Verdacht auf die Steuerflucht ins Ausland kann als chronischer Missstand multinationaler Unternehmen bezeichnet werden. Abhängig von den Ergebnissen der Untersuchung gegen Google könnte die Steuerbehörde weitere multinationale Unternehmen ins Visier nehmen. Google Korea steht im Verdacht, Einkünfte in Südkorea als Geschäfte mit der Zentrale in den USA zu behandeln und somit keine oder weniger Steuern zu zahlen.





Es wird vermutet, dass Google in Südkorea einen Umsatz von fünf Billionen Won (4,5 Milliarden Dollar) im Jahr verbucht. Wie verlautete, habe das Unternehmen jedoch 2016 300 Milliarden Won (267 Millionen Dollar) Umsatz gemeldet und Körperschaftssteuer in Höhe von etwa vier Milliarden Won (3,6 Millionen Dollar) gezahlt. Das liegt daran, dass die Einkünfte aus dem App Store, der den größten Anteil des Umsatzes ausmacht, nicht besteuert werden können, weil sich die Server im Ausland befinden und es keine ständige Betriebsstätte hierfür in Südkorea gibt.





Sowohl in Südkorea als auch im Ausland findet eine rege Debatte über eine Steuer für global agierende multinationale Konzerne, eine sogenannte „Google-Steuer“, statt. Das südkoreanische Parlament verabschiedete letzte Woche eine Novelle zum Mehrwertsteuergesetz. Demnach soll Google ab Juli Mehrwertsteuer für Einkünfte aus Diensleistungen wie Werbung und Cloud-Service zahlen.