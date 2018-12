Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Vor einer Woche wurde ein Änderungsentwurf des Straßenverkehrsgesetzes vom Parlament verabschiedet und tritt am 18. Dezember in Kraft. Demnach wurden 57 Jahre seit der Einführung des betreffenden Gesetzes erstmals die Kriterien für die Bestrafung wegen Alkohols am Steuer verschärft. Bisher gab es bei 0,5-Promille ein Fahrverbot und bei 1,0-Promille wurde der Führerschein eingezogen. Das geänderte Gesetz hat den Grenzwert für die Blutalkoholkonzentration für ein Fahrverbot von derzeit 0,5- auf 0,3- und für einen Führenscheinentzug von derzeit 1,0- auf 0,8-Promille verschärft. Die Verschärfung dieser Kriterien erfolgt erstmals nach der Verabschiedung des Straßenverkehrsgesetzes im Dezember 1961. Die Blutalkoholkonzentration ist zwar je nach Personen hinsichtlich ihrer körperlichen Voraussetzung und Fähigkeit zum Alkoholabbau unterschiedlich. Aber die nach dem geänderten Gesetz geltende Promillegrenze von 0,3 könne gewöhnlich rund eine Stunde nach dem Trinken eines kleinen Glases koreanischen Schnaps Soju gemessen werden. Man solle daher auch dann nicht fahren, wenn man nur ein Glas Soju getrunken hat. Alkohol am Steuer wird neben dem Autofahren im übermüdeten Zustand und Raserei praktisch als versuchter Totschlag aufgefasst. Weil das Fahren unter Alkoholeinfluss verheerende Folgen haben und zu einem großen gesellschaftlichen Verlust führen kann, gab es immer wieder die Aufforderung zur Verschärfung der Kriterien für die Bestrafung wegen Alkohols am Steuer. Viele Netzbürger heißen nun die Verschärfung der Promillegrenze willkommen. Der südkoreanische Grenzwert sei bisher verglichen mit anderen Ländern zu niedig gewesen. Um diese Zeit zu Jahresende werden viele Jahresabschlussfeiern in kleinen und großen Gruppen veranstaltet, und dabei werde viel getrunken. Daher hoffen die Netzbürger, dass sich niemand dazu hinreißen lässt, sich nach dem Genuss von Alkohol noch hinters Steuer zu setzen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch das Ergebnis einer Umfrage, die ein Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt hatte. Nach dieser Umfrage, die bei 500 in Seoul und den fünf Großraumstädten lebenden Frauen und Männern durchgeführt wurde, möchten 60,4% im Ruhestand im Ausland leben. Als Wohnort bevorzugte Länder sind vor allem Australien und Kanada. 16,8% möchten nach der Pensionierung am liebsten in Australien ihren Lebensabend verbringen. 14,4% bevorzugen Kanada. Danach folgten mit 11,8% Hawaii oder Guam und mit 8,8% Neuseeland. Als Grund dafür, dass die Befragten in diesen fernen Ländern leben möchten, wurden zu 49,2% die Natur, zu 41,4% das Freizeitleben, zu 32,8% die Kultur und der Lebensstil und zu 20,8% das Gesundheits- und Sozialsystem genannt. Dabei konnten die Befragten mehrere Antworten ankreuzen. Als mögliche Schwierigkeiten eines Lebens im Ausland nannten 49% die Sprachbarrieren. Die Befragten befürchten auch, dass sie zu ihren Verwandten oder Bekannten weniger Kontakt haben könnten, wenn sie im Ausland leben. Besorgniserregend sind auch die im Vergleich zu Südkorea höheren Preise im Ausland. 26,8% rechnen damit, dass sie für den Lebensunterhalt im Ausland 2.700 bis 3.500 Dollar im Monat brauchen würden. 26,4% rechnen mit 1.800 bis 2.700 Dollar und 17,8% mit 3.500 bis 4.400 Dollar. Für den Lebensunterhalt in Südkorea am Lebensabend rechnen sie mit 1.800 bis 2.700 Dollar im Monat. Die Befragten erwarten, dass sie am gegenwärtigen Arbeitsplatz mit durchschnittlich 60,9 Jahren in Rente gehen würden. Sie rechnen aber damit, dass sie auch danach weiter erwerbstätig bleiben und damit mit durchschnittlich 65,2 Jahren endgültig in den Ruhestand treten würden. Die Lebenserwartung liegt durchschnittlich bei 83,2 Jahren. Viele Netzbürger meinten, dass sie das Umfrageergebnis nicht verstehen können. Der Alltag im Ausland lasse sich im höheren Alter keinesfalls einfach bewältigen. Selbst wenn man die Sprache beherrschen würde, würde man im Alter mit kulturellen Unterschieden nicht so leicht zurecht kommen, wenn man vorher keine Erfahrungen dort gemacht hat. Es sei doch vielmehr so, dass viele, die im Ausland leben, im Alter lieber in die Heimat zurückkehren oder den Lebensabend im Heimatland verbringen wollen.





Ab dem 31. Dezember muss man ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Won, umgerechnet rund 89 Dollar zahlen, wenn man 10 Meter im Umkreis von Kindertagesstätten oder Kindergärten raucht und dabei ertappt wird. Am Dienstag dieser Woche wurde eine Teiländerung der Verordnungen des Gesetzes zur Förderung der Gesundheit der Bürger mit diesem Inhalt vom Kabinett verabschiedet. Nach dem Änderungsentwurf müssen lokale Verwaltungseinheiten die für den Fußverkehr genutzte Zone 10 Meter im Umkreis vom Gelände von Kitas und Kindergärten als Nichtraucherzone bestimmen. Damit sollen Klein- und Vorschulkinder vor Schäden durch passives Rauchen geschützt werden. Die Verwaltungseinheiten müssen ab dem 31. Dezember in den betreffenden Zonen entsprechende Verbotsschilder anbringen. Bisher wurde in Kitas, Kindergärten und Schulen lediglich der Innenraum zur Nichtraucherzone bestimmt. Einige Netzbürger sind darüber besorgt, ob eine ständige Raucher-Kontrolle in den betreffenden Zonen möglich sein könnte. Es sei wohl kaum möglich, vor jeder Kita und jedem Kindergarten einen Polizisten zu postieren. Wenn keine strikten Kontrollen durchgeführt würden, dann würde sich schließlich niemand an das Rauchverbot halten.